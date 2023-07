"Dopo i divorzi cerco...". La rivelazione di Michelle Hunziker

Tre figlie, due ex mariti importanti, un nipote appena nato e una carriera brillante. A 46 anni Michelle Hunziker è una donna a tutto tondo: mamma, nonna, ex moglie ancora presente e soprattutto showgirl di successo. Al lungo elenco, però, manca qualcosa: l'amore. La conduttrice svizzera non è alla ricerca di un partner e lo ha confessato nella lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, che le ha dedicato la copertina dell'ultimo numero in edicola, ma essere single comunque spaventa.

" A tutti fa paura la solitudine ma è un timore che va affrontato perché è solo quando stai bene da sola, quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere bene le persone che vuoi intorno. E poi quello è il momento in cui attiri le persone giuste" , ha dichiarato Michelle Hunziker, raccontando il momento magico che sta vivendo grazie alla figlia maggiore Aurora Ramazzotti, che da poco l'ha resa nonna. Ma è sul fronte amore e relazioni che la situazione non decolla.

Single dopo l'addio a Giovanni Angiolini

Da un anno la conduttrice svizzera è single. Dopo cinque mesi di passione vissuta con il chirurgo ed ex gieffino Giovanni Angiolini, lo scorso agosto Michelle annunciò la fine della relazione e da allora al suo fianco non c'è stato più nessuno. Michelle Hunziker non sente, però, la necessità di stare in coppia per sentirsi bene e nell'amore crede ancora nonostante i due matrimoni falliti alle spalle (con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, ndr). " Anche dopo due divorzi credo nell'amore e di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita", ha confessato la showgirl svizzera al settimanale Oggi, rivelando : "Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice" .