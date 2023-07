Luca Vezil sta con Miss Universo: chi è la nuova fiamma (dopo Valentina Ferragni)

“Our happy place”: così l’influencer ligure Luca Vezil, lo storico ex di Valentina Ferragni, ha deciso di ufficializzare definitivamente la storia con la top model Virginia Stablum. Era da mesi che circolavano notizie sulla presunta relazione tra i due, ma adesso è stato eliminato qualsiasi dubbio.

La relazione tra Luca Vezil e Virginia Stablum

La coppia ha deciso di rendere nota la relazione attraverso un post su Instagram: tre foto molto romantiche in cui i due, insieme in Costiera Amalfitana, si mostrano complici e felici, mentre si scambiano baci e sguardi che non lasciano spazio a malintesi. Probabilmente la love story va avanti già da qualche mese dal momento che le “volpi” dei social avevano notato che Luca Vezil ultimamente non perdeva occasione per piazzare il famoso “like tattico” alle foto della Stablum. Inoltre, ad avvalorare l’ipotesi anche commenti reciproci ai contenuti pubblicati sui social; come nel video in cui Luca mangia un gelato e Virginia commenta “Qualcuno direbbe ‘Vorrei essere quel gelato’”. “Qualcuno mentre facevo il video”, ha replicato Vezil. “Non ricordo”, ha concluso la modella. Infine, proprio per non farsi mancare nulla, anche lo stesso sfondo nelle foto postate su Instagram.

Chi è Virginia Stablum

La modella, classe ’98, è nata in Trentino da madre italiana e padre di origini africane, ha studiato al liceo linguistico, per poi iscriversi alla facoltà di Scienze delle Comunicazioni presso l’Università degli Studi di Verona. Virginia è stata Miss Universo Italia 2022 ed è certamente un volto noto al pubblico del piccolo schermo non soltanto per la relazione con Ignazio Moser (l’attuale compagno di Cecilia Rodriguez), ma anche per avere partecipato a Uomini e Donne nel 2018. All’epoca, la modella fu la scelta del tronista Nicolò Brigante, ma la loro relazione durò pochissimi mesi.

Luca Vezil e la rottura con l’ex Valentina Ferragni

L’influencer ligure è stato legato per dieci anni alla sorella di Chiara Ferragni, Valentina; i due si sono lasciati lo scorso autunno, lasciando increduli i fan fedelissimi della coppia. “C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo ‘il fidanzato di’ o ‘il fidanzato della sorella di’ o anche ‘il fidanzato della sorella della moglie di’ e via così, fino alla quinta generazione”, aveva raccontato recentemente Luca in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, “In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po' restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare”.