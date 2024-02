Eleonora Sesana, chi è l'assistente personale di Fedez che non ama apparire

Il suo profilo Instagram è blindatissimo e seguito da pochi contatti comuni a Fedez, primi tra tutti Chiara Ferragni e la sorella Valentina. Eppure da ore si fa un gran parlare di lei. Eleonora Sesana, l'assistente personale di Fedez, la figura ombra che lavora al fianco del rapper da diversi anni e che raramente si mostra sui social network. L'ultima volta, una delle poche, è stata durante la trasferta a Miami, che Federico Lucia ha fatto la scorsa settimana, quando ancora non si parlava della fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

Sebbene sia schiva e non ami farsi riprendere con il cellulare, il volto di Eleonora Sesana è noto ai fan dei Ferragnez. La donna è stata infatti protagonista del secondo episodio della seconda stagione della serie "The Ferragnez", quella nella quale Chiara Ferragni ha scalato il grattacielo newyorkese The Edge. Al fianco dell'influencer, a sostituire il più timoroso Fedez c'era lei. Della sua vita si sa ben poco ma a renderla riconoscibile agli occhi dei follower del rapper sono i suoi capelli rosa e quell'immancabile voglia di tirarsi fuori dalle riprese del suo "capo" anche solo coprendosi il volto.

Professionalmente parlando, Eleonora è l'assistente personale di Fedez da diversi anni e si occupa della sua agenda personale e lavorativa. Come si legge nel suo profilo LinkedIn (non più aggiornato), Sesana è laureata in Scienze del Turismo presso l'Università Bicocca di Milano e si è specializzata in media digitali con un master. Prima di essere assunta da Fedez ha lavorato proprio come assistente personale presso l'agenzia di pubbliche relazioni, Natasha Slater Studio. Dopo un'esperienza quinquennale come celebrities specialist di Dolce e Gabbana è stata selezionata dal rapper, con il quale collabora da tempo.

Lo scorso novembre, su Instagram, Fedez e Eleonora si erano fatti riprendere mentre si scambiavano alcuni colpi di boxe sul ring, nella palestra dove il rapper è solito allenarsi. Pochi attimi, nei quali la Sesana si è lasciata coinvolgere dal suo datore di lavoro. Due settimane fa, poi, era stata protagonista di un altro siparietto con il rapper, che l'aveva immortalata (senza mai mostrare però il suo volto) mentre prendeva medicinali per curare l'influenza nonostante stessero per volare dall'altra parte dell'oceano Pacifico, direzione Miami. È lei, insieme ad altre selezionatissime figure che gravitano attorno ai Ferragnez, che potrebbe conoscere i reali motivi dell'addio tra il rapper e la moglie.