"Ho l'influenza...", ma spunta in Egitto: l'indagine social che "incastra" Elodie

Che sia una delle star più anticonvenzionali dei nostri tempi è un dato di fatto. Elodie ne ha fatta di strada dalla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Ora è un’artista completa, pop e versatile, capace di far ballare il pubblico con le sue hit e, soprattutto, far discutere con le sue "prese di posizione" sulla politica e la figura di una donna libera. Opinioni che possono essere condivisibili o meno, ma la notizia su Elodie non è questa. La cantante è finita nel bel mezzo di un gossip – non ancora confermato – che si sarebbe scatenato dopo la pubblicazione di una sua foto sui social. Pare che Elodie abbia finto un’influenza per scappare in vacanza con il suo Iannone e la notizia, che subito ha fatto il giro della rete, non è andata giù ad alcuni fan della cantante di Bagno a mezzanotte.

Tutto è nato da una storia che la stessa Elodie ha pubblicato a inizio del nuovo anno in cui, a causa di brutta influenza e sotto consiglio del suo medico curante, ha annunciato di aver annullato la sua partecipazione al concerto del primo gennaio di Teramo. Come ha scritto la stessa Elodie nel post, a causa di una brutta tracheite è costretta a un po' di riposo per rimettersi in forma. Ma pare che dietro la scelta di non partecipare al concerto ci sia dell’altro. A montare l’indiscrezione – che per il momento non è stata né confermata da Elodie né dal suo staff – ci sarebbe una foto pubblicata su Instagram da Alessandro Rosica. Il novello “investigatore dei social” che avrebbe persino confermato tutti i tradimenti di Stefano de Martino ai danni di Belen Rodriguez rivela che Elodie non sarebbe a casa ma bensì sarebbe volata in Egitto con Iannone. Tutto sarebbe nato da una foto, trapelata poi sui social, in cui la cantante sarebbe stata avvistata all’aeroporto di Hurgada. Oltre a questo, come rivelano altri posti sui social, Alessia Spinelli che di professione è attrice, afferma di aver visto Elodie a Malpensa proprio nelle ore in cui circolava la voce della sua non partecipazione al concerto di Teramo.

Sulla questione però non ci sono né conferme né smentite dai diretti interessati. I profili social di Elodie, almeno fino a ora, sono in silenzio. Tranne quelli di Iannone che, nel mentre divampa la polemica, ha pubblicato alcune storie in cui si sta allenando in palestra come consuetudine. Per capire cosa c’è dietro questo piccolo mistero non resta che attendere i risvolti della questione.