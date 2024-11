"Era la portinaia". "No, la baby-sitter". Cosa c'è dietro alla denuncia di Ilary Blasi contro Totti

Ascolta ora 00:00 00:00

Si arricchisce di nuovi dettagli l'ultimo scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice romana ha denunciato l'ex marito per "abbandono di minore" e la procura di Roma ha aperto un'inchiesta che rischia di mettere seriamente nei guai l'ex capitano giallorosso. Sempre che venga accertata una sua responsabilità. Già perché le versioni, al momento, sono discordanti ma su una cosa c'è la certezza: la denuncia risale a un anno e mezzo fa, quando tra i due era atto una vera e propria guerra fredda. Nulla di recente, dunque.

La versione di Ilary Blasi

Secondo i fatti raccontati dal Messaggero Ilary Blasi avrebbe scoperto che la figlia Isabel era rimasta sola a casa mentre Totti era a cena fuori durante una videochiamata con la figlia. Per questo la conduttrice avrebbe contattato le autorità e la polizia sarebbe intervenuta nell'attico in zona Vigna Clara, dove il Pupone vive da circa un anno e mezzo con l'attuale compagna. La novità è che anche Ilary sostiene che in casa ci fosse un adulto, ma non la baby-sitter (come riferito dai legali di Totti), bensì la portinaia dello stabile, alla quale Isabel sarebbe stata affidata per il tempo della cena. Il ruolo della portinaia, e la sua eventuale presenza insieme a Isabel nell'abitazione di Totti, dovrà essere accertata dai giudici.

La versione di Totti

Francesco Totti, attraverso i suoi legali, ha invece fatto sapere che la figlia non era sola in casa: con lei ci sarebbe stata la baby-sitter. Sarebbe stata proprio lei ad aprire la porta di ingresso dell'appartamento a Vigna Clara ai poliziotti intervenuti dopo la telefonata di denuncia di Ilary Blasi. Dunque, è lei la figura chiave della vicenda, per questo la donna potrebbe essere ascoltata dalla procura di Roma come persona informata dei fatti. Sempre secondo il quotidiano Ilary Blasi conoscerebbe la baby-sitter.

La denuncia e il precedente

Nel verbale della denuncia la presenza di un adulto sarebbe stata registrata solo successivamente all'azione dei militari dell'appartamento di Totti e Noemi Bocchi. La sua presenza, spiega il quotidiano, sarebbe comunque incerta. Secondo Repubblica, infine, la conduttrice di Battiti Live avrebbe anche contestato all'ex marito di non averla informata su Isabel durante un viaggio a New York avvenuto a dicembre 2023.

Un comportamento che avrebbe fatto indispettire Ilary Blasi, che lo ha ritenuto una violazione del diritto alla comunicazione tra genitori. L'ennesimo capitolo di unaper la separazione che si fa sempre più accesa.