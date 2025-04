Ernst Knam: "A Cracco feci pulire le piastrelle con lo spazzolino. E con Oldani..."

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultima intervista rilasciata da Ernst Knam ha attirato l'attenzione per le dichiarazioni rilasciate su due colleghi famosi, Cracco e Oldani, con i quali il pasticciere tedesco ha lavorato in cucina negli anni '90. Come tutor della brigata di Gualtiero Marchesi Knam ha formato anche i due popolari chef ma le cose non sono andate sempre bene quando si tratta di gavetta.

Il sogno nel cassetto di Knam

In televisione siamo abituati a vederlo dietro al bancone del suo laboratorio di pasticceria mentre prepara dolci o modella la cioccolata. Per tutti Ernst Knam è il "re del cioccolato", ma il sogno giovanile del popolare chef tedesco era un altro. Lo ha confessato in una recente intervista a La Stampa, parlando del suo passato: " Prima di iniziare a fare dolci provai a fare lo 007. Superai l'esame per entrare nella polizia criminale, ma mi dissero: 'Siamo strapieni, torna fra due anni e intanto fai l'apprendistato'. Mamma mi indirizzò verso la pasticceria" .

La gavetta da Marchesi

Abbandonata l'idea di diventare un agente Knam ha imparato l'arte della pasticceria trasferendosi in Italia negli anni '90 e formandosi nella scuola di uno dei maestri della cucina italiana, Gualtiero Marchesi. Con " duemila franchi svizzeri netti al mese, un posto dove dormire, mangiare e lavare i vestiti gratis " Ernst Knam iniziò la sua carriera nelle cucine di Marchesi conquistando la sua stima e la sua fiducia, tanto da diventare tutor di giovani leve poi diventati chef di fama internazionale e popolari personaggi televisivi.

Tutor di Cracco e Oldani