"È esausta". La regina Camilla ferma tutto: cosa succede alla Corona

La regina Camilla sarebbe molto stanca. Dal momento in cui è stato diagnosticato un cancro a Re Carlo III è stata lei a farsi carico di un buon numero di doveri reali, sostituendo Sua Maestà senza mai mostrare il minimo segno di cedimento. Ora, però, avrebbe bisogno di un po’ di riposo. Per questo non prenderà parte a nessun nuovo appuntamento pubblico per i prossimi giorni, fino all’11 marzo 2024, quando prenderà il posto del Re alla cerimonia per il Commonwealth Day.

Una pausa necessaria

Da quando Re Carlo III si è ammalato e Kate Middleton è stata operata all’addome la regina Camilla, il principe William e la principessa Anna hanno preso sulle loro spalle tutto il peso della Corona. In particolare la sovrana ha dovuto sostituire il marito in diverse occasioni ufficiali, ben tredici per l’esattezza. Tra gli ultimi eventi pubblici possiamo ricordare la funzione religiosa in memoria di Costantino II di Grecia, avvenuta lo scorso 27 febbraio e l’incontro, nella Garden Room di Clarence House il 29 febbraio 2024, con la first lady ucraina Olena Zelenskaya. Udienza, quest’ultima, durante la quale la regina Camilla ha voluto ribadire il sostegno britannico all’Ucraina nella guerra contro la Russia.

Nell’ultimo periodo, però, la sovrana si sarebbe affaticata eccessivamente. Così, come riporta l’Independent, avrebbe deciso di prendersi dieci giorni di riposo assoluto. Il prossimo 4 marzo Camilla, ha scritto il Daily Mail, dovrebbe prendere un volo privato che la condurrà all’estero per una breve vacanza. Naturalmente ci sarà tempo anche per la famiglia: la pausa dagli impegni consentirà alla Regina di stare accanto ai figli, ai nipoti e, in particolare, a Carlo III. Camilla riprenderà i suoi doveri ufficiali il prossimo 11 marzo, quando rappresenterà il Re al Commonwealth Day Service che si svolgerà nell’Abbazia di Westminster.

Carlo orgoglioso della moglie

“Sebbene non si aspettasse di ritrovarsi nella posizione di guida della famiglia, la Regina è assolutamente preparata a fare quanto necessario per l’istituzione” , ha dichiarato una fonte al Sunday Times, lodando la determinazione e l’abnegazione di Camilla, che ha dimostrato un grande senso del dovere. L’insider ha proseguito: “È stata incoraggiata dalla reazione del pubblico. Ha trovato riserve di energia che neppure lei pensava di avere e la stima del Palazzo reale è aumentata a dismisura quando ha dato il suo contributo, mettendosi a lavorare sodo”.

Un altro insider ha commentato: “Sua Maestà è forte, positiva e determinata ad andare avanti ora che il Re non può affrontare i doveri pubblici. Il Re è orgoglioso e soddisfatto” della sovrana e di tutta la royal family per il loro supporto. Proprio Carlo, però, si sarebbe reso conto che Camilla avrebbe bisogno di una pausa. “Vede che è esausta” , ha rivelato l’esperta reale e autrice Ingrid Seward al Sun. “Camilla si è preoccupata moltissimo per la salute di suo marito, ma ha dovuto anche intensificare la fitta agenda degli impegni reali, oltre a voler essere presente per lui e Kate, che hanno i loro problemi di salute. Di certo [Camilla] merita un po’ di riposo e di relax”.

Per il principe William e la principessa Anna, al contrario, non sono previste pause. I due dovrebbero partecipare a tutti gli eventi già programmati, in attesa che la regina Camilla riprenda la sua routine dopo il meritato riposo e, soprattutto, che tornino alla loro vita pubblica anche Carlo III e Kate Middleton.