La fede di nuovo al dito: il dettaglio su Fedez e Chiara Ferragni che fa discutere il web

A che gioco stanno giocando Fedez e Chiara Ferragni? Se lo stanno chiedendo i fan della coppia a seguito delle ultime segnalazioni arrivate dal web. Il popolo dei social, sempre attentissimo ai dettagli, non si è lasciato sfuggire un particolare che spicca nelle storie condivise dai Ferragnez sui rispettivi profili Instagram. Nelle scorse ore, infatti, il rapper e l'influencer sono tornati a indossare, come se niente fosse accaduto, le rispettive fedi nuziali, alimentando le voci di un addio studiato a tavolino per distogliere l'attenzione di media e curiosi dalle grane giudiziarie a carico di Chiara Ferragni.

L'anello al dito della Ferragni

La prima a mostrarsi di nuovo con la fede al dito è stata l'imprenditrice digitale che, nel promuovere un nuovo articolo della sua collezione di abbigliamento, ha cercato di nascondere la mano nella manica della felpa, lasciando comunque intravedere la vera nuziale all'anulare sinistro. La Storia potrebbe essere stata registrata prima della famosa lite con Fedez e della conseguente cacciata di casa del rapper, ma il dubbio che l'anello sia tornato al suo posto dopo la separazione rimane. Soprattutto se si incrocia la storia dell'influencer, come hanno fatto i fan dei Ferragnez, con le storie pubblicate da Fedez nelle ultime ore.

L'indizio nelle storie di Fedez

Nei video e nelle foto condivise dal rapper sulla sua pagina, Fedez indossa sempre la fede al dito e sui tempi c'è la certezza, visto che l'anello spicca anche durante l'incontro sulla salute mentale al circolo dei lettori di Torino, al quale Federico Lucia ha partecipato il 27 febbraio. Così, il doppio dettaglio ha scatenato i follower della coppia e persino i blogger più seguiti sul web, come Deianira Marzano, che è stata tempestata di segnalazioni e ha commentato: "Allora lo fanno per hype". E le repliche dei fan non si sono fatte attendere: "Per me serve a distogliere l'attenzione da tutti i problemi di Chiara". "A questo punto lei crea tutto sto hype senza tenersi niente per essere al centro dell'attenzione", ha scritto un'utente su X.

Separazione come strategia?

L'ipotesi di una combine, anche se non si parla di sport, è tornata così a farsi concreta. Secondo molti Fedez e Chiara Ferragni avrebbero studiato a tavolino l'allontanamento per alleggerire la pressione mediatica sull'influencer, che deve difendersi dall'accusa di truffa e che ha visto crollare il suo gradimento sui social e persino il suo impero commerciale. Intercettato dall'inviato di Pomeriggio 5, Michel Dessì, Fedez (che non indossava la fede) aveva rispedito al mittente l'accusa: "Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?". Eppure, le ultime mosse della coppia lascerebbero intendere proprio questo.