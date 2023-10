Fedez è ancora ricoverato: nuova perdita di sangue e nuova trasfusione per il cantante

Dimissioni ancora lontane per Fedez. Attualmente l’artista si trova ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, nel reparto chirurgia. Accanto a lui la moglie Chiara Ferragni, che qualche giorno fa è stata costretta a lasciare d’urgenza Parigi dove si trovava in occasione della settimana della moda e fare rientro a Milano. Era stato proprio il rapper a far sapere ai propri fan di stare “molto meglio” ; ma adesso - stando alle ultime indiscrezioni - si apprende che l’artista avrebbe avuto qualche piccola complicazione. Secondo quanto riporta Il Corriere, infatti, nella giornata di domenica avrebbe avuto un nuovo sanguinamento, facendo così dilungare i tempi di recupero del cantante.

Una nuova trasfusione

La perdita di sangue sarebbe avvenuta nella giornata di ieri, 1 ottobre e, come riportato dal Corriere della Sera, l’episodio avrebbe fatto tornare l’artista in sala operatoria per la sutura a cui poi si è resa necessaria una nuova trasfusione. Fedez è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del capoluogo lombardo giovedì scorso per un’emorragia interna dovuta a due ulcere intestinali. Una volta accertate le cause dell’emorragia, all’artista milanese sono state fatte due trasfusioni di sangue ed è stato subito sottoposto a terapia. Così, dopo l’allarme sui social, a seguito dell’assenza del rapper e della storia Instagram pubblicata dalla Ferragni di rientro dalla capitale francese, Fedez è uscito allo scoperto sui social: “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita” .

Le parole del chirurgo che operò Fedez