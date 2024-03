Fedez rimane in mutande in treno. Il siparietto è virale sui social

L'ultimo video social pubblicato da Fedez su Instagram ha il sapore di un'operazione simpatia. Il rapper ha condiviso un surreale siparietto avvenuto a bordo del treno Milano-Roma, mentre raggiungeva la capitale per la presentazione di LOL, e il video è diventato virale in pochissimi minuti.

Gli ultimi giorni sono stati decisamente impegnativi per Federico Lucia, che sembra avere intrapreso una vera e propria battaglia legale contro l'ex moglie, Chiara Ferragni. I due si sarebbero diffidati a vicenda - lui per la questione delle foto dei figli sui social, lei per l'intervista che Fedez rilascerà a Francesca Fagnani per Belve - dando il via a una "guerra fredda". A questo si è aggiunta la notizia della presunta rissa con il rapper Naska, che non ha fatto altro che alimentare un clima già difficile e pesante per il rapper.

Così, complice la premiere della nuova stagione di LOL - Chi ride è fuori (il programma comico di Prime Video), Fedez ha provato a recuperare consensi con un video ironico, che non è passato inosservato agli utenti dei social. Il rapper è salito a bordo di un Frecciarossa Milano-Roma per raggiungere la capitale, dove Amazon Prime aveva organizzato la serata evento per l'anteprima della nuova stagione di LOL, condotta da Fedez, Frank Matano e Lillo. Come spesso accade, però, il treno era in ritardo e il rapper si è visto costretto a cambiarsi a bordo per poter arrivare in tempo alla premiere. Ma mentre si calava i pantaloni è stato ripreso con il cellulare dalla sua assistente.

"Trenitalia in ritardo cambio di abito alternativo per arrivare in tempo alla premiere di Lol", ha scritto il cantante in calce al video, condividendolo poi nelle storie del suo account. Nel breve filmato, Fedez viene rimproverato da una voce femminile, presumibilmente la madre che è anche la sua manager: "Federico ma cosa fai?". A quel punto Fedez, che ha già i pantaloni abbassati ed è praticamente in mutande, replica a bassa voce: "E dove mi cambio? Dove vado? In bagno è sporco...". Poi il video si interrompe e nella foto successiva Federico Lucia è vestito elegante, sulla testa porta un cappellino sportivo e ironizza: "Tranquilli dopo me lo levo". Sebbene il video sia stato caricato nelle Storie del profilo di Fedez, il singolare siparietto è diventato virale in poche ore e ha scatenato l'ironia del popolo dei social. Un "colpetto" messo a segno dal rapper, il cui gradimento - negli ultimi tempi - è decisamente calato.