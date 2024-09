"Sono un c...". A Fedez il tapiro d'Oro (riccioluto) per il dissing con Tony Effe.

Ascolta ora 00:00 00:00

Tredicesimo tapiro d'Oro per Fedez. Il premio speciale, in versione riccioluta come i capelli di Tony Effe, è stato consegnato al rapper di Rozzano per il dissing consumatosi con il trapper romano nei giorni scorsi. Lo scontro ha scaldato la scena musicale per quasi una settimana e Striscia la notizia non poteva non approfittarne per conferire a Federico Lucia il tapiro per avere saputo sfruttare l'occasione e ottenere così visibilità e consensi.

A molti, infatti, il dissing tra Tony Effe e Fedez è sembrata più un'operazione di marketing che un vero scontro tra rapper. Lo dimostra anche il fatto che i due avrebbero già fatto pace. Così Valerio Staffelli ha voluto punzecchiare Federico Lucia proprio sulla questione promozione. " Un'operazione di marketing fantastica con questo dissing", ha esordito l'inviato di Striscia consegnando il tapiro personalizzato con i riccioli al rapper. "Complimenti, il dissing ha fatto balzare il tuo album in cima alle classifiche. Lei è un uomo di marketing strepitoso e la gente ha mangiato la foglia" , ha ironizzato Staffelli. Ma Fedez ha scelto la vita del silenzio come spesso accade quando è più conveniente.

" Non ho niente da spiegare, ma i ricciolini del Tapiro sono davvero belli" , ha replicato un paio di volte l'ex marito di Chiara Ferragni. Come sottolineato dalla voce fuori campo di Michelle Hunziker, pur di non rispondere Fedez ha preferito soffermarsi sui riccioli del tapiro. Valerio Staffelli non ha però mollato la presa: " Lei sembra un rapper cattivo che litiga con tutti ma in realtà è un rapper di marzapane". A quel punto Fedez ha aggiunto e concluso: "In realtà sono un patatone. Anzi, un coglione ".

Un appellativo che potrebbe avere utilizzato anche Chiara Ferragni che, proprio durante il dissing tra Fedez e Tony Effe, si stava rilanciando sulla scena social e commerciale con una nuova collaborazione.

Invece l'ex marito, puntuale come sempre, l'ha messa in ombra per l'ennesima volta con le sue rime taglienti e lo scontro durissimo (e forse fake) con il collega Tony Effe, il quale - per contro - non si è fatto scrupoli a chiamare il brano contro Fedez proprio con il nome dell'imprenditrice digitale, inserendo addirittura un suo vocale contro l'ex marito.