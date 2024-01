"È bullismo". Lo sfogo di Romina Carrisi contro l'ironia di Fiorello sul figlio

È trascorso appena un giorno dalla nascita del primogenito di Romina Carrisi, Axel Lupo, e il minore dei nipoti di Al Bano gode già delle attenzioni mediatiche dei più grandi. Fuori dalla clinica romana, dove Romina ha partorito il piccolo, stazionano da ore una decina di paparazzi a caccia dei primi scatti di mamma e figlio. Lo ha documentato lei stessa con un video condiviso nelle storie del suo profilo Instagram, sorridendo per l'attenzione attirata. "Romantica passeggiata verso l'anagrafe questa mattina", ha scritto sul web la figlia di Al Bano e Romina Power, citando il compagno, il regista Stefano Rastelli. Ma la nascita del piccolo Axel Lupo ha attirato anche l'attenzione di Fiorello che, nel corso dell'ultima puntata del suo format Viva Rai2!, ha scherzato sul nome dato al bambino, scatenando la reazione seccata di mamma Romina.

Romina Carrisi, nato il figlio Axel Lupo

Il piccolo Axel Lupo è venuto alla luce mercoledì 24 gennaio alle ore 22.39 con parto naturale dopo un travaglio durato quattordici ore. La notizia è stata data dall'agenzia di stampa AdnKronos e solo nella tarda mattinata del 26 gennaio Romina Carrisi ha condiviso il primo scatto del neonato su Instagram: "Quel mento… lo contemplo da ore cercando risposte a domande mai pronunciate. Benvenuto amore Axel Lupo. I nostri cuori sono pieni". Poi sono arrivate le felicitazioni di nonna Romina e della sorella Jasmine. Tutti i siti di informazione hanno rilanciato la notizia e persino Fiorello, nel corso del suo Viva Rai2!, ha parlato del lieto evento, ma le sue battute non sono affatto piaciute alla Carrisi.

Cosa ha detto Fiorello

Nell'ultima puntata del suo morning show, Rosario Fiorello ha ironizzato sui nomi singolari che i volti noti scelgono per i propri figli. Lo showman siciliano è partito dalla notizia che Chiara Nasti aspetta una bambina e che vorrebbe chiamarla Barbie, così ha scherzato citando anche il nipote di Al Bano. "L a Nasti la vorrebbe chiamare Barbie, ma nessuno approva. Vi prego, pensateci bene. Lo sai chi è il ginecologo? Ken. Tra i possibili altri nomi anche Kimberly e Jennifer: ma dei nomi normali? Assunta, Valentina, Susanna. È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco. Mai uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Blatta, Blattina... gli amici la chiamerebbero Blatty" , ha detto scherzosamente Fiorello, ma Romina junior non ha gradito l'ironia e si è sfogata su Instagram.

La replica di Romina Carrisi