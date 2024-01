"Ho litigato con mia moglie". Fiorello si "commuove" in diretta

“Ho litigato con Susanna”. Sono queste le parole con cui Rosario Fiorello nel suo show mattutino, Viva Rai2, ha annunciato di aver “discusso” con la moglie. Il motivo? La mancata pulizia del bagno. Inutile dire quanto Fiorello non smetta mai di sorprenderci e che, dunque, nulla di tutto ciò è vero; al contrario, il racconto dell’ipotetico episodio ha dato il via ad una nuova parodia di Unica, il docufilm targato Netflix in cui Ilary Blasi racconta la sua verità sulla rottura con Francesco Totti.

La parodia di Rosario Fiorello

“Farò un documentario! Tutti quelli famosi quando litigano lo fanno”, ha detto Rosario Fiorello. Così, è partita la parodia di Unica: La Goccia. È a questo punto che si vede un Fiorello disperato dinanzi alle telecamere ricevere messaggi “minatori” dalla moglie Susanna che annuncia di lasciarlo se non sistema il bagno. Lui, nel frattempo, cerca di far pace con lei.

Anche in questo caso non sono mancate le “testimonianze” sulla vicenda da parte di chi conosce Fiorello. Ma non è finita qui, perché come se non bastasse, nel “documentario” è intervenuto anche Bruno Vespa con il suo Porta a Porta, intenzionato a far luce sulla vicenda. E ancora, coinvolti anche nel ruolo di Ris, gli attori Benedetta Porcaroli e Pietro Castellitto.

La prima parodia di Unica

Già nelle scorse settimane, “Unico. Quella volta che sbagliai salume” aveva riscosso enorme successo. “Ho fatto un documentario perché ho litigato con mia moglie”, aveva detto Rosario. Poi, le immagini in cui si vedeva Fiorello seduto su una poltrona di colore marrone, simile a quella in cui è seduta Ilary Blasi nel documentario originale.

“È una cosa talmente personale che non è che…Voglio raccontare la mia storia”, aveva affermato tra le lacrime Fiorello. Poi, aveva aggiunto: “Io sono abituato a notizie false, a chi fa lo scoop per acchiappare un like”. E ancora: “Mia moglie mi aveva chiesto un etto di bresaola, e io ho capito prosciutto cotto. Sono tornato con 2 etti di crudo. Neanche un etto, due. Questo è il momento che io lo dico pubblicamente. Mia moglie non è stata per niente chiara”. Anche in quel caso, Fiorello aveva fatto ascoltare delle note audio in cui Susanna dava indicazioni su quale salume comprare. “Da quel giorno non mangio più salumi, è terribile”, aveva affermato lo showman. Infine, la testimonianza del salumiere. Insomma, questo format sta entusiasmando tutti e il pubblico inizia a reclamare nuovi episodi.