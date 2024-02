Il Fisco, i pignoramenti, l'ultima rivelazione su Sandra Milo: "Neppure la casa..."

Gli ammiratori, gli amici e i suoi famigliari l'hanno salutata per l'ultima volta durante i funerali nella chiesa degli Artisti a Roma, ma il ricordo di Sandra Milo vivrà ancora. Di lei si è parlato come di una donna libera e genuina, combattente di molte battaglie e amata attrice di alcune delle pellicole, che hanno segnato la storia del cinema italiano. Poco, però, si è parlato della sua vita travaglia dal punto di vista economico, ma a ricordare gli anni difficili, gli ultimi, ci ha pensato la figlia Deborah: " Se ne è andata da questo mondo senza neanche avere una casa di proprietà, perché ha sempre donato tutto quello che ha guadagnato a chi ne aveva più bisogno ".

I debiti con il Fisco

Da ormai cinque anni, infatti, Sandra Milo viveva una difficile situazione economica dovuta ai debiti contratti con l'Agenzia delle entrate. I guai per l'attrice erano cominciati nel 2019 a seguito di un accertamento fiscale per tasse mai pagate. Il Fisco pretendeva da lei tre milioni di euro ma grazie a un ricorso Sandra Milo riuscì a farsi ridurre la sanzione a 880 mila euro. Sandra Milo dichiarò di non avere a disposizione la somma per ripagare il suo debito così scattarono i pignoramenti. " Il fisco è intervenuto bloccando due appartamenti ritenuti di sua proprietà ", raccontò a Storie Italiane facendo commuovere la conduttrice Eleonora Daniele e proseguendo: " Mi hanno requisito tutto, il conto in banca e qualsiasi cosa. Questa è una cosa che riguarda tantissima gente. Ci sono tanti italiani in queste condizioni, tanti si sono uccisi… ".

I pignoramenti

All'epoca l'attrice non lavorava molto in televisione, ma fece sapere che molti dei suoi compensi per interviste e apparizioni in tv furono pignorati dallo Stato. Mesi dopo che la notizia dei pignoramenti diventò pubblica, Sandra Milò si sfogò pubblicamente: "Ho retto fino adesso perché non volevo che i miei figli sapessero di questa situazione, ma ora non ce la faccio più, non posso più lottare. Mi sento vittima di un’ingiustizia. Io non sono una criminale". Ma poi alla fine del 2019 fece sapere di avere trovato un accordo grazie alla rottamazione delle cartelle esattoriali.

"Ha pagato sempre in prima persona i suoi errori"