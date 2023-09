Francesca De Andrè operata d'urgenza: "Mi hanno trovato delle masse nell'utero, non posso più avere figli”

Dopo le violenze subite dall'ex compagno, Francesca De André vive un altro momento drammatico. La figlia di Cristiano De André ha subìto una salpingectomia bilaterale per rimuovere alcune masse dall'utero. " Non stavo bene, sentivo che c'era qualcosa che non andava ", ha raccontato su Instagram Francesca, tornando a comunicare con i suoi follower dopo un mese di assenza.

La sua sparizione dai social aveva insospettito i fan più assidui, ma nessuno immaginava il calvario che Francesca De André ha dovuto affrontare in agosto, quando ha scoperto di avere una grave infezione. " Era venerdì. Andai all'appuntamento per l'ecografia e venne fuori che mi trovarono delle 'masse' che da subito risultarono da rimuovere quanto prima e da analizzare con biopsia ", ha rivelato nel suo ultimo post la showgirl, condividendo con i follower le foto scattate in ospedale, che documentano l'intervento.

Il ricovero in ospedale a Milano

Per i medici dell'ospedale di Pistoia Francesca avrebbe dovuto ricoverarsi immediatamente per essere sottoposta a un primo trattamento ad alto dosaggio di antibiotici per endovena per abbassare la grave infiammazione all'utero per poi essere operata d'urgenza. Ma la showgirl ha firmato per essere dimessa e tornare a casa a Milano, dove ha avuto - però - un malore: " Così andai al pronto soccorso della Clinica Mangiagalli. Lì, dopo aver fatto leggere i vari referti che portai, decisero di ricoverarmi subito e iniziare la terapia endovenosa per poi operarmi ". Pochi giorni dopo la figlia di Cristiano De André è stata sottoposta a salpingectomia bilaterale per la rimozione di entrambe le tube di Falloppio e, durante l'intervento, le sono state rimosse anche alcune masse sospette.

L'amara confessione sui figli