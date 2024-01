Georgina e Cristiano Ronaldo aspettano un figlio? Le foto che infiammano il web

C'è una foto ambigua (in realtà più di una) che sta infiammando il web da ore e che riguarda Georgina Rodriguez. L'influencer si è trasferita in Arabia Saudita per seguire il compagno Cristiano Ronaldo, che gioca nel Al-Nassr Football Club. Sui social condivide molto delle sue giornate da mamma, compagna e influencer ma alcuni scatti pubblicati nelle scorse ore hanno fatto esultare i suoi follower, convinti che Georgina sia incinta del sesto figlio di CR7.

La coppia si trova a Dubai. Nell'emirato Georgina e Cristiano Ronaldo hanno trascorso l'Epifania dopo avere passato Natale e Capodanno in Portogallo a casa del campione. Tra sole, mare e relax, l'influencer non ha rinunciato a condividere con i suoi 55 milioni di follower alcune foto delle sue vacanze, ma tra queste almeno tre sembrano nascondere un dolce segreto.

Le foto che hanno infiammato il web

Il primo scatto, che ha scatenato il gossip su una presunta nuova gravidanza della Rodriguez, è in aereo. Georgina è seduta all'interno del jet privato di Cristiano Ronaldo. Nonostante la posa non consenta una visuale ottimale, in molti hanno intravisto alcune rotondità sospette e nei commenti i fan hanno provato a indagare. "Sei incinta?!", ha scritto diretta un'utente, mentre un'altra ha dato per certa la gravidanza: "Congratulazioni per il nascituro, siete una bellissima famiglia!". Un'altra foto, ancora più enigmatica, ha alimentato l'indiscrezione.

Un fotomontaggio di due immagini, una risalente all'ultima gravidanza (2021) con i figli Mateo, Eva e Alana Martina, che baciano il pancione; e un'altra di oggi con i tre figli e l'ultima arrivata, la piccola, Bella Esmeralda. L'ultima immagine a destare sospetti sulla dolce attesa di Georgina è quella condivisa poche ore fa, nella quale è abbracciata a Cristiano Ronaldo. L'influencer posa di profilo e con le mani intrecciate con quelle del calciatore sembra voler nascondere la pancia.

L'ultima drammatica gravidanza

Mentre i rumor su una possibile nuova gravidanza impazzano sul web, molti danno per scontato l'annuncio ma altri ricordano che l'ultima ha profondamente colpito la coppia. Nel 2021 Georgina e Cristiano annunciarono di essere in attesa di due gemelli, un maschio e una femmina. Ma il 18 aprile 2022, giorno del parto, il calciatore e la compagna comunicarono la prematura morte di Angel, uno dei due gemelli, deceduto durante il travaglio. Una settimana dopo Bella Esmeralda venne portata a casa dai fratelli, ma fonti vicine alla Rodriguez dichiararono che l'influencer era devastata per la morte del neonato.