Royal family, la "grave ferita alla testa" e la pistola: le ombre sulla morte di Tom Kingston

Lo scorso 25 febbraio, in una casa del Gloucestershire, è stato ritrovato il cadavere dell’imprenditore Tom Kingston, marito di una delle nipoti preferite della regina Elisabetta, Lady Gabriella Windsor. I soccorsi sarebbero stati chiamati intorno alle 18, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Le autorità hanno spiegato che le circostanze della morte, pur non essendo sospette, presentavano comunque diversi punti da chiarire. Per questo è stata aperta un’inchiesta e il primo marzo 2024 sono arrivati i primi risultati.

"Una grave ferita alla testa"

Tom Kingston è morto per una “grave ferita alla testa” , riporta il Telegraph, causata da una pistola ritrovata accanto al corpo. Questi sono i primi risultati dell’inchiesta aperta dopo la scomparsa del marito di Lady Gabriella Windsor. Quando è stata riportata la notizia del ritrovamento del cadavere, lo scorso 25 febbraio, data l’assenza di dettagli sulla dinamica dell’accaduto, l’impressione era che l’imprenditore 45enne potesse essere morto in seguito a un malore. Invece le cose sarebbero andate in un altro modo.

Il senior coroner Katy Skerrett ha chiarito meglio le circostanze del tragico evento: “Il signor Kingston è andato in visita nella casa dei suoi genitori, nel Cotswolds. Il 25 febbraio 2024 ha pranzato con i suoi genitori. Suo padre è uscito a passeggiare con i cani. Al suo ritorno il signor Kingston non era in casa e dopo circa 30 minuti sua madre è andata a cercarlo. Suo padre ha forzato l’entrata di una dépendance chiusa quando non ha avuto risposta”. Poi la tragica scoperta: “Ha trovato il signor Kingston morto per una terribile ferita alla testa. Sulla scena era presente una pistola…”.

Le indagini non sono finite. Secondo gli investigatori non sarebbero coinvolte altre persone in questa morte. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di suicidio. Sarà l’autopsia a chiarire definitivamente cosa è accaduto quella domenica di febbraio.

Il cordoglio di Buckingham Palace

La morte di Thomas Kingston ha sconvolto Buckingham Palace. Infatti Lady Gabriella Windsor, moglie dell’imprenditore dal 2019, è la figlia del principe Michael di Kent, cugino di primo grado della regina Elisabetta. Subito dopo il ritrovamento del cadavere il Palazzo reale ha diffuso un comunicato per esprimere cordoglio a nome della famiglia di Tom: “È con grande dolore che annunciamo la morte di Thomas Kingston, il nostro amato marito, figlio e fratello. Tom era un uomo eccezionale, che illuminava le vite di tutti quelli che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per l’intera famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa”.