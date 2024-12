La guerra legale durata 8 anni, le accuse, la firma dell'accordo: Brad Pitt e Angelina Jolie sono ufficialmente divorziati

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo otto anni di braccio di ferro Angelina Jolie e Brad Pitt hanno fatto pace almeno in tribunale. L'ex coppia d'oro di Hollywood ha raggiunto l'accordo per il divorzio dopo un'estenuante battaglia legale cominciata nel 2016. Una guerra giudiziaria fatta di accuse, denunce e ripicche che alla fine si è risolta nel migliore dei modi con la firma, che i due attori avrebbero apposto nelle scorse ore sulle carte del divorzio.

La firma dell'accordo

A dare la notizia dell'accordo è stata la rivista People, che ha riportato le parole dell'avvocato di Angelina Jolie, James Simon, sull'epilogo di una vicenda che ha tenuto banco per anni sulla stampa americana. " Lei e i bambini hanno lasciato tutte le proprietà che avevano condiviso con il signor Pitt e da quel momento Jolie si è concentrata sulla ricerca di pace e guarigione per la loro famiglia, una pace ritrovata oggi" , ha fatto sapere l'avvocato dell'attrice, confermando la firma dell'accordo di divorzio. Il legale di Angelina Jolie non ha fornito dettagli sui punti dell'intesa, che sancisce il definitivo addio tra Brad e Angelina, piuttosto ha parlato del lungo e tortuoso iter giudiziario: " Questo è semplicemente parte di un lungo processo in corso iniziato otto anni fa. Onestamente, Angelina è esausta ma è sollevata che questa parte sia finita ".

La lunga e difficile separazione

Dopo oltre dieci anni di fidanzamento, due anni di matrimonio e sei figli Brad Pitt e Angelina Jolie si erano lasciati nel peggiore dei modi. L'attrice aveva accusato l'ex marito di avere maltrattato lei e i bambini a causa dell'abuso di alcol e nel settembre 2016 aveva presentato le carte del divorzio, dando il via a una vera e propria guerra fatta di accuse e denunce.

Nel 2018 i Brangelina - così erano stati ribattezzati i due attori dai loro fan - avevano raggiunto un accordo sulla custodia dei sei figli, ma il braccio di ferro era proseguito sul patrimonio e sul possesso dello Chateau Miraval, la proprietà vitivinicola acquistata nel 2011 nel sud della Francia. L'attore aveva accusato Angelina di volersi disfare delle sue quote in gesto di ripicca nei suoi confronti; per contro l'attrice aveva accusato Brad di violenza personale, accuse poi cadute e per le quali Angelina non sporse denuncia.

La reazione di Brad Pitt

La rivista People riferisce che Angelina Jolie si è detta sollevata per il buon esito della vicenda giudiziaria che l'ha vista coinvolta negli ultimi otto anni: " Non parla male di Pitt né pubblicamente né privatamente.

Ha cercato di essere leggera dopo un periodo buio". Dall'altra parte, invece, Brad Pitt non ha commentato il raggiungimento dell'accordo. Raggiunto dalla rivista americana il portavoce dell'attore ha rifiutato di confermare o commentare la notizia.