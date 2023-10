"Non le ho mai dato uno schiaffo...". La replica di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni

Ci risiamo. Torna l'infinita querelle tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due hanno messo la parola fine alla loro storia più di un mese fa, ma ormai non fanno altro che scontrarsi a distanza raccontando la loro versione dei fatti (naturalmente parecchio diverse). Nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo è toccato al deejay rispondere all’ultima accusa mossa da Sophie su un presunto schiaffo.

La replica di Alessandro Basciano a Sophie

“Mi ha fatto risentire molto a livello umano perché ho pensato che certe cose sono state troppo eccessive nell'arco di così poco tempo. Raccontare certe situazioni e supposizioni, vere o non...mi hanno fatto riflettere molto” , ha subito spiegato Basciano alla Toffanin. Alessandro è convinto di aver trovato una persona completamente fredda e distaccata rispetto alla Sophie che aveva conosciuto, ed è per questo che non si sarebbe mai aspettato di sentire certe affermazioni dalla madre di sua figlia: “Ho trovato una persona molto risoluta, molto fredda e decisa, convinta di tutto quello che sta facendo. Forse, però, si è dimenticata molti tasselli e la rabbia ti fa dire cose che potevi evitare, anche perché c'è una bambina di mezzo” .

Il deejay continua ad essere convinto che qualcuno stia influenzando Sophie e, a questo proposito, ha riferito: “Da persona esterna ho detto ‘perché nessuno le ha consigliato di non essere così sparata e fredda?’. Sono comunque situazioni private, poteva dire ‘purtroppo la mia storia è finita per determinate situazioni’, ma senza entrare nel dettaglio” .

Il presunto tradimento di Alessandro

Basciano ha voluto smentire ancora una volta le accuse di tradimento, sostenendo anche che Sophie non abbia delle prove concrete per poterlo affermare: “Sicuramente ci sono state delle situazioni ambigue, ma non c'è una vera prova che io possa averla tradita” . E ancora: “Che non voglia ritornare sui suoi passi...A questo punto neanche io. Ho conosciuto una persona diversa da quella che è lei in questo momento. So che è arrabbiata e ferita ma la cattiveria la capisco fino a un certo punto. Non sarei riuscito ad essere così pungente nei suoi confronti” . Basciano, inoltre, è convinto che le rivelazioni dell’ex gieffina lo stiano soltanto mettendo alla gogna mediatica: “Non puoi mettermi alla gogna mediaticamente dicendo tante cose che non sono così. C'è una base di verità da cui parte ma la racconta a modo suo. Dice che è innamorata ma se mi vede si destabilizza. Intanto una sera si e una no è in giro. Situazioni, locali, movida e non lo fa vedere a nessuno. Non mi da fastidio, ma non dire che stai male. Pensa solo alla sua immagine” .

A proposito del presunto video del tradimento con Luzma Cabello (che era stato mostrato da Sophie a Verissimo), Basciano ha spiegato che non era completo e che, a detta sua, non c’era stato alcun contatto fisico ravvicinato, né tanto meno un bacio tra loro: “Se avesse fatto vedere il video completo, si sarebbe visto che io stavo per gli affari miei. La ragazza poi si avvicina a me, mette le mani sulle mie spalle. Non c'è nessuno strusciamento, che poi la situazione sia ambigua sono d'accordo, ma lei sa che non l'ho tradita” . Basciano, infatti, è convinto che Luzma voglia soltanto emergere a tutti i costi: “Voleva emergere, ma ha preso la persona sbagliata” , ha tuonato. Poi, ha proseguito: “Ho scritto dei messaggi e le ho detto che non si doveva permettere di rovinare una famiglia. Non era mia intenzione prendere in giro nessuno. Ho acconsentito che lei fosse lì anche se non era gradita, non erano previste presenze femminili. È una mancanza di rispetto la mia e sono stato il primo ad ammetterlo, come quando lei mi mentii dicendomi che era a fare uno shooting mentre faceva un provino per un programma televisivo” .

Il presunto schiaffo a Sophie

Sul presunto schiaffo tirato a Sophie, Alessandro ha chiarito fornendo una versione completamente diversa rispetto a quella data dall’ex tronista di Uomini e Donne. Basciano, infatti, non ha parlato di schiaffo, ma di una “grossa colluttazione” con il suo manager, in cui la Codegoni si sarebbe intromessa: “Non c'è stato lo schiaffo ma una grossa colluttazione tra me e il mio manager. Non l'ho mai picchiata, ho solo usato dei toni bruschi” , ha esordito. Poi ha continuato: “Eravamo a una serata, stavo lavorando e avevo organizzato qualcosa di speciale per Sophie. Lei mi chiede se nel frattempo può iniziare ad andare e io le dico di aspettarmi così ci dirigiamo insieme. Doveva esserci una persona a farmi scendere dalla consolle, ma in quel momento non c'era più nessuno. Lei allora va dal mio booking manager e gli chiede di essere accompagnata in camera. Lui lo fa e, anziché tornare giù, rimane con lei. Salgo, litighiamo in modo brusco io e lui, lei ha sentito ed è stata allontanata. C'è rimasta male e ha iniziato a piangere” .