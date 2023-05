"Ha spinto il bambino e...". L'ira di Cristina Marino contro una maestra

Quando si tratta di figli e bambini Cristina Marino è senza freni. Lo è stata con i paparazzi, che la seguono sin dalla nascita dei suoi due bimbi e lo è con chi si comporta in modo non proprio consono con i più piccoli. Ecco perché, nelle scorse ore, la moglie di Luca Argentero è apparsa sui social network per sfogarsi con i follower e raccontare un episodio avvenuto allo zoo, dove lei e la figlia maggiore, Nina Speranza, si trovavano per un giro. Nel parco c'erano numerose comitive di bambini in gita e una di queste ha attirato l'attenzione dell'attrice che, sdegnata dal comportamento di una maestra, si è sfogata su Instagram con toni molto accesi.

Cosa è successo allo zoo

"Sono allo zoo con Nina e ci sono tantissimi bimbi in gita. Ho visto una maestra che spingeva un bambino per rimetterlo in fila" , ha raccontato Cristina Marino nelle storie del suo profilo personale, mostrandosi molto nervosa e indispettita dalla scena. Invece di rimanere in silenzio l'attrice ha deciso di prendere le difese del piccolo, avvicinandosi alla donna per parlarle. Ma la reazione di quest'ultima non è stata propriamente garbata. " Mi sono avvicinata e le ho detto che era agghiacciante il modo in cui si stava relazionando al bambino. E lei mi ha risposto che dovevo farmi i cazzi miei. Sì, usando la parola cazzi davanti ai bambini ", ha proseguito la moglie di Luca Argentero esterrefatta dall'atteggiamento della maestra nei confronti del piccolo, ma anche della rispostaccia che la donna le ha dato.

Le parole di Cristina Marino