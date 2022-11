"Ha tradito Ilary con centinaia di donne". Corona torna all'attacco di Totti

Fabrizio Corona è tornato a farsi sentire ma questa volta non attraverso Instagram. I numerosi profili, che l'ex re dei paparazzi aveva aperto dopo il blocco del suo canale ufficiale, sono stati sospesi dagli amministratori della piattaforma a causa delle numerose segnalazioni. Così Fabrizio Corona ha scelto di tornare in televisione, su Canale 21, per parlare della vicenda e soprattutto di Totti e Ilary.

Sarebbero state proprio le storie, le foto e i video condivisi su Instagram sulla coppia più chiacchierata dell'anno a costargli la censura social. " Non mi importa che hanno chiuso il mio profilo madre, io ho continuato a crearne altri che avevano molto seguito" , ha dichiarato durante lo show Peppy Night Fest di lunedì scorso Fabrizio Corona. Ma anche questi profili sono stati rimossi o bloccati dagli amministratori perché, in un modo o nell'altro, violavano le linee guida della piattaforma.

L'ex re dei paparazzi, però, non si arreso e ha aperto un canale Telegram, dove aveva promesso di fare nuove scottanti dichiarazioni sui tradimenti di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma questo nuovo mezzo di comunicazione non ha incontrato il consenso del pubblico e Corona sembrava avere mollato l'osso. A distanza di mesi, Fabrizio è tornato invece a parlare del Pupone e della conduttrice dell'Isola dei famosi e su Canale 21 ha sparato a zero su Totti, mettendo addirittura in dubbio che a rilasciare l'intervista al Corriere sia stato proprio l'ex capitano della Roma: " L'avrà rilasciata l'avvocato visto che lui non parla una parola d'italiano ".