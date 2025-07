Harry e Meghan, quella fuga di notizie che può rovinare tutto

La scorsa settimana i team di Harry e Meghan e di Carlo III si sono incontrati in un club privato di Londra, forse allo scopo di discutere la pace tra i Sussex e la royal family. Il meeting, a quanto pare, doveva rimanere segreto, ma così non è stato. Molti hanno puntato il dito contro i duchi, incolpandoli di aver sfruttato il summit per farsi pubblicità. La coppia, però, avrebbe negato ogni accusa e ora temerebbe che la fuga di notizie possa destabilizzare i tentativi di pace, già osteggiati da alcuni tra gli esponenti più in vista e potenti della famiglia reale.

“Frustrati”

Nel pomeriggio del 9 luglio 2025, ha rivelato il Mail On Sunday, i responsabili delle comunicazioni di Carlo III e di Harry e Meghan si sono incontrati nel club privato Royal Over-Seas League (ROSL). Lo scopo del summit sarebbe stato aprire una trattativa di pace tra la Corona britannica e i Sussex. Si sarebbe trattato di un meeting informale, una sorta di avanscoperta per capire se esistono ancora dei presupposti per una riconciliazione.

A quanto pare, però, nessuno si aspettava che la notizia dell’incontro sarebbe arrivata ai media con tanto di fotografie allegate. Molti hanno pensato che dietro alla fuga di notizie vi fossero i duchi di Sussex, ansiosi di avere di nuovo le luci dei riflettori puntate su di loro. Qualcuno sostiene perfino che la coppia starebbe cercando di rientrare a corte per riguadagnare la popolarità perduta.

Certo, esiste la presunzione d’innocenza e non è giusto formulare accuse senza prove, ma il sospetto è emerso in maniera quasi naturale. Del resto è difficile dimenticare le interviste di Harry e Meghan, il memoir Spare e l’abitudine del duca di conversare con i giornalisti dopo ogni evento importante della sua vita (per esempio dopo l'incontro con il padre, che aveva appena rivelato di essere malato di cancro, nel febbraio 2024).

Un atteggiamento che avrebbe portato sia l’élite hollywoodiana sia la royal family a perdere la fiducia nei confronti dei Sussex, prendendo le distanze da Montecito, il “quartier generale” della coppia. I duchi, però, si sarebbero difesi, rispedendo al mittente tutte le accuse. Secondo le fonti del Telegraph il duca e la duchessa sarebbero “frustrati” dalla divulgazione dei dettagli riguardanti il meeting e avrebbero assicurato di “non essere dietro la fuga di notizie”.

Un insider ha ribadito che i due “non sono responsabili” dell’accaduto, al contrario, la scoperta del summit andrebbe a loro svantaggio, poiché “non è il modo ideale” di iniziare le trattative di pace. Ora Harry e Meghan avrebbero paura che l’attenzione dei media possa vanificare gli sforzi di dialogo. Il Telegraph ha aggiunto che la fuga di notizie “ha messo in pericolo la fragile operazione di pace” e creato un’atmosfera di “sospetto e sfiducia da entrambe le parti”.

Per la verità dovremmo tornare al discorso precedente: il presunto clima di diffidenza tra Windsor e Sussex, infatti, non sarebbe nato a causa della divulgazione del meeting. Non sarebbe una questione attuale. I duchi avrebbero contribuito in precedenza ad alimentarlo con le già citate rivelazioni bomba fatte negli ultimi anni. La questione del summit potrebbe essere la classica “goccia che fa traboccare il vaso”. In ogni caso se la fuga di notizie non dipende dai Sussex molto probabilmente le parti troveranno il modo di aggirare l’ostacolo.

William e Kate sono stati “informati”

Di sicuro molti fan della royal family si saranno chiesti se i principi di Galles fossero a conoscenza dell’incontro degli staff e quale potrebbe essere stata la loro reazione. Una fonte ha dichiarato al Daily Mail: “Sarei sorpreso se William non fosse stato informato di ciò che stava accadendo”. In effetti sarebbe strano se i i futuri sovrani venissero tenuti all’oscuro delle trattative di pace in corso con Harry e Meghan. Non sarebbe credibile.

L’insider ha proseguito: “Il team di [William e Kate] e quello dei Sussex erano coordinati in passato, anche quando i due fratelli non si rivolgevano la parola, o per eventi relativi al Diana Award e allo svelamento della statua di Diana…Le relazioni sono diventate sempre più tese anche a quel livello tra i Sussex e gli staff del Re e di William” . Per questo, ha spiegato ancora la fonte, “il primo passo è ricostruire la fiducia, quindi credo vi sia frustrazione a causa della fuga di notizie riguardanti il meeting”.

Non sarà facile raggiungere la pace. Harry e Meghan non devono solo farsi perdonare da Carlo III e dalla regina Camilla, ma anche da William e Kate che, titola il Daily Mail, "non saranno così entusiasti” all’idea di riconciliarsi con i Sussex. Non quanto il Re, almeno.

L’insider ha aggiunto: “È probabile che William e Kate siano un osso molto più duro del sovrano” .

“una questione completamente diversa”

“Per [il duca] sarà più difficile porre rimedio”

Un’altra fonte ha chiarito che per Harry ritrovare un dialogo con il fratello potrebbe essere, tutta un’altra storia rispetto alla possibilità di ottenere il perdono dialla faida con William. Sempre ammesso che l’ erede al trono e sua moglie vogliano davvero far pace con i Sussex.