“Harry non vedrà Kate”. Si affievoliscono le speranze di pace tra Windsor e Sussex

Il 29 aprile 2024 è una data importante per la royal family. William e Kate festeggiano tredici anni di matrimonio. L’anniversario sarà ricordato in forma privata dalla famiglia, date le condizioni di salute della principessa del Galles. In questi anni sono accadute molte cose e riguardando i video del royal wedding è impossibile non paragonare l’unità, l’affiatamento di William e Harry in quel periodo alla situazione odierna di incomprensioni e rancori. Il confronto tra l’affetto di ieri e la faida di oggi fa sentire anche allo spettatore di quei filmati tutto il peso degli anni trascorsi. Un fardello a cui si aggiunge un’ulteriore spiacevole indiscrezione: Harry non avrebbe in programma di incontrare né Kate né William durante il suo prossimo viaggio a Londra.

29 aprile 2024

Se il 29 aprile 2011, giorno delle nozze di William e Kate, qualcuno ci avesse detto che nel giro di poco più di un decennio l’armonia familiare che avevamo visto durante la cerimonia nell’Abbazia di Westminster sarebbe andata in frantumi, forse non gli avremmo creduto. Non avremmo potuto immaginare la Megxit, il trasferimento di Harry e Meghan negli Stati Uniti, la frattura finora insanabile nel rapporto tra i figli di Carlo III e Lady Diana, il cambio di residenza del duca di Sussex, che ha scelto come sua dimora Montecito, cancellando Londra dai documenti ufficiali.

Non avremmo potuto prevedere il cancro di Kate e di Sua Maestà, anzi, di certo non avremmo voluto neanche pensare a simili eventualità, poi purtroppo diventate realtà. Il 29 aprile 2024 rimane un giorno importante, che riporta alla mente di William, Kate e della royal family ricordi felici ma, date le condizioni di salute della principessa, rimane una felicità a metà, in un certo senso.

In più le indiscrezioni che arrivano da Montecito non sono delle migliori. Da settimane i tabloid parlano del ritorno del principe Harry a Londra, in occasione della funzione religiosa alla St. Paul’s Cathedral, il prossimo 8 maggio, che celebrerà i dieci anni dalla fondazione degli Invictus Games. Tutti avevano grandi aspettative su questo viaggio, pensando che potesse diventare un’occasione di dialogo tra il duca e il principe William, ma anche una sorta di pretesto per ristabilire dei rapporti con Kate. A quanto pare non sarà così.

Harry torna a Londra, ma non vedrà Kate

Un portavoce dei Sussex ha confermato in queste ore che il principe Harry prenderà parte alla cerimonia del prossimo 8 maggio alla St. Paul’s Cathedral. La presenza di Meghan Markle, invece, rimane ancora incerta, ma dopo questo annuncio sembrerebbe piuttosto improbabile che la duchessa accompagni il marito. Già questa assenza lascia poco spazio alla speranza di pace tra Windsor e Sussex. Anzi, fa ancora più rumore dopo la notizia, riportata dal Mirror, del tour in Nigeria dei duchi, che si svolgerà proprio a maggio 2024. Per il tabloid questa sarebbe la prova che, ancora una volta, Meghan starebbe “snobbando il Regno Unito”.

Ad aggravare la situazione c’è l’indiscrezione secondo cui Harry e la royal family non avrebbero programmato alcun incontro, nemmeno breve, durante il soggiorno del principe a Londra. Sta suscitando un certo scalpore soprattutto la possibilità che il duca non faccia visita alla principessa del Galles. L’esperto reale Tom Bower ha dichiarato al Daily Mail: “Sono certo che [Harry] non vedrà Kate. Ma per riaffermare la sua origine regale e i suoi titoli, in modo da valorizzare il suo brand, farà un grande sforzo per andare a trovare suo padre, il Re. Sarei sorpreso se venisse Meghan”.

Per Bower il viaggio di Harry a Londra sarebbe solo marketing e non è il solo a pensare che tra il duca e la principessa non vi sarà alcun incontro: “Catherine si sta sottoponendo a un trattamento di chemioterapia preventiva e, considerando quanto è profonda la spaccatura, mi sembra improbabile” una visita, ha affermato l’esperto reale Richard Fitzwilliams al Daily Mail.

“Dopo tutti questi dissapori è davvero molto difficile vedere qualunque tipo di riconciliazione tra i Sussex e la Royal Family…per il prossimo futuro”

Il corrispondente reale Michael Cole ha aggiunto: