"I legali di Totti e Ilary si sono incontrati in segreto". Cosa è successo dopo l'udienza in tribunale

C'è un retroscena su Francesco Totti e Ilary Blasi che nessuno ha rivelato e che si è consumato venerdì scorso dopo la fine dell'udienza in tribunale per la sparizione dei Rolex e delle borse firmate. A svelarlo è il settimanale Chi, che ha parlato di uno " spiraglio di pace " dopo mesi di guerra combattuta a colpi di richieste e rifiuti.

Fuori e dentro il tribunale romano la conduttrice e l'ex capitano della Roma non si sono neppure incrociati e pare che tra i due ex coniugi ci sia ancora il gelo più totale. Ma secondo quanto riportato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini potrebbe arrivare un accordo - a sorpresa - proprio quando tutto sembrava portare dritto verso la giudiziale.

L'incontro segreto

Secondo i rumor i legali di Totti e Ilary starebbero trattando un accordo in extremis per evitare di andare in tribunale. " Gli avvocati delle due parti si sono trovati in gran segreto (ma i giornalisti li hanno seguiti) per valutare la possibilità di giungere a una separazione consensuale, che eviti di ritrovarsi in tribunale, con i fari puntati, a marzo 2023 ", riferisce il settimanale Chi, anticipando che Totti e Ilary potrebbero (forse) finalmente accordarsi sul divorzio, evitando di finire in aula. Davanti al giudice i due romani ci sono già stati per risolvere la questione della sparizione delle borse (ritrovate da Ilary nella Spa della villa dell'Eur) e degli orologi preziosi, che si vocifera siano quattro e tutti regalati da Totti all'ex moglie.

La Blasi non temporeggia