Ilary Blasi si trasforma in... sposa cadavere

È tempo di divertimento per Ilary Blasi. La showgirl e conduttrice ha voluto festeggiare la festività di Halloween insieme ad alcuni amici, alla sorella Silvia e ai loro figli. Così, si è concessa una divertente festa a tema, mascherandosi al meglio insieme alla figlia Isabel per una cena horror. Una volta rientrata da Istanbul, l’ex lady Totti ha festeggiato la ricorrenza pagana “documentando” il tutto sui social.

La festa insieme agli amici

Ilary Blasi, insieme alle altre mamme, si è divertita a far “spaventare” i bambini, anche loro rigorosamente vestiti a tema con “terrificanti” travestimenti in linea con i dettami della tradizione. Infatti, il volto noto Mediaset ha pubblicato sui social delle Instagram Stories in cui prima – con sottofondo la sua sonora risata - ha ripreso Isabel e i suoi amichetti in posa per una foto ricordo (nonostante le difficoltà per i bambini più piccoli che non riuscivano a star fermi) e poi, ha mostrato il modo in cui la location era stata abbellita. Immancabili, per poter ricreare un’atmosfera “spaventosa”, i palloncini, le ragnatele finte, le maschere sulle sedie e specchi vecchi.

Il costume di Ilary Blasi

Alla fine, l’ex letterina di Passaparola non ha potuto far a meno di svelare ai suoi follower anche il suo costume. Ilary era una sposa cadavere, con un vestito bianco chiazzato di sangue finto e il volto truccato, anche questo di colore bianco, con la presenza di qualche cicatrice e taglio. La scelta sarà semplicemente un caso o l’ennesima frecciata di Ilary all’ex marito Francesco Totti? In uno dei video pubblicati sui social, la showgirl, le amiche e la sorella Silvia hanno voluto filmare la reazione dei bambini quando, dopo aver aperto la “casa infestata” si sono spaventati, prima di scoppiare a ridere.

Isabel e il travestimento da spaventosa infermiera

Soltanto qualche giorno fa, mamma Ilary aveva mostrato sui social degli scatti di sua figlia Isabel travestita per un party in maschera, naturalmente a tema Halloween. Nonostante, infatti, la festa fosse fissata per il 31 di ottobre, alcuni party a tema erano già partiti nel weekend.

Lo scorso anno, la terzogenita della coppia Blasi-Totti si era trasformata in una spaventosa Harley Quinn con tanto di codine colorate; questa volta, invece, ha preferito qualcosa di più “classico”: un’infermiera horror. Così, Isabel aveva indosso il classico camice bianco ospedaliero e un paio di calze coprenti, tutto rigorosamente in total white. Ad arricchire il travestimento, il suo outfit era ricoperto di impronte di mani insanguinate. E ancora, immancabilI le cicatrici sul viso, una siringona tra le mani e le Crocs in tinta, le scarpe comunemente utilizzate dagli infermieri. I capelli, invece, erano legati in due micro chignon.