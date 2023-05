Cappello sì o no?, gioielli e abiti: ecco il dress code per l'incoronazione

Ci siamo. Mancano davvero poche ore all’incoronazione di re Carlo e della moglie, la regina Camilla. Tutti gli occhi saranno puntati sui presto reali d’Inghilterra che saranno incoronati alle ore 11 (ore 12 italiana) presso l’Abbazia di Westminster dinanzi ai 2.000 invitati alla cerimonia. A destare maggiore curiosità – tra le tante cose – sicuramente i dress code di invitati e reali; cosa indosseranno per il grande evento? Fino ad oggi, la famiglia reale ci ha abituati a grande eleganza e allo sfoggio di abiti sfarzosi; dunque, cosa aspettarci dalla Royal Family?

La volontà di re Carlo

A quanto pare, a differenza di quanto imporrebbe la rigidità del cerimoniale e, dunque, un dress code rigorosissimo, Carlo III d’Inghilterra avrebbe voluto una piccola inversione di tendenza. Infatti, secondo Grant Harrold, l’ex maggiordomo di Carlo - che ha parlato con il magazine Slingo , ed è stato poi ripreso da media internazionali di tutto il mondo – il dress code per la cerimonia sarà all’insegna di un “massiccio cambiamento nel protocollo reale”. Addirittura, pare che re Carlo non volesse indossare nemmeno il tradizionale mantello di vera pelliccia di ermellino, fatta sostituire da una ecologica, una fake fur. Re Carlo indosserà probabilmente l’uniforme militare di Comandante in capo. La regina Camilla, invece, avrebbe optato per un abito lungo e con un soprabito in tinta avorio, grigio perla o guscio d’uovo.

Gli invitati alla cerimonia

Anche per gli invitati ci saranno cambiamenti rispetto all’incoronazione della regina Elisabetta II; allora nobili e aristocratici indossarono abiti sfarzosi e sontuosi. Invece, stando a quanto riferito da Harrold, i reali – non solo quelli inglese – indosseranno abiti sicuramente eleganti e raffinati, ma non troppo pomposi. Dunque, una mise adeguata per la portata dell’evento, ma senza esagerazioni. Le regole da seguire dovrebbero essere quelle del dress code da giorno, con grigio o blu per gli uomini. Scarpe chiuse e calze per le signore, vestiti lunghi fino alle ginocchia e con le maniche almeno fino al gomito, ovviamente spalle coperte. Per essere impeccabili non dovrebbero mancare guanti e cappelli britannici da cerimonia, come il fascinator.

Gioielli e diademi

Se nel 1953 quasi tutte le dame portavano sul capo preziosi diademi; diverso, invece, sarà con ogni probabilità per la cerimonia di oggi. Infatti, a quanto pare, non ci sarà nessuna coroncina nemmeno sul capo della principessa del Galles, Catherine. Naturalmente, si parla solo di supposizioni tanto che la rivista People ha evidenziato che potrebbero esserci colpi di scena. Tuttavia, gli occhi saranno tutti puntati sui gioielli della Corona; in particolare, le corone di Carlo e Camilla che per l’occasione sono state prelevate dalla Torre di Londra e dalla Royal Collection. Carlo avrà sul capo la Edward e la Imperial Crown, Camilla la corona della regina Mary, ma riadattata e modernizzata. Insomma, siamo andati avanti coi tempi e anche il dress code è un modo per comunicare il cambiamento di rotta della Royal Family.