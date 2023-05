Incoronazione re Carlo: significato di abiti e corona

È iniziata da pochissimi minuti la cerimonia più attesa dell’anno, l’incoronazione di re Carlo e della regina Camilla all’interno dell’Abbazia di Westminster. A breve i due saranno incoronati e ufficialmente diventeranno i sovrani d’Inghilterra. Tanta attesa per conoscere gli abiti indossati da Carlo e Camilla per il grande evento e, finalmente con la processione da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster, sono stati svelati.

Il mantello di re Carlo

Re Carlo e la regina Camilla per il grande evento hanno scelto di indossare la Robe of State – per l’arrivo all’Abbazia - e la Robe of Estate, con i ricami personalizzati, per il ritorno a palazzo. L “abito di stato" di Carlo III è stato realizzato in velluto cremisi ed è lo stesso indossato dal nonno, re Giorgio VI, per la sua incoronazione risalente al 1937. L’abito è stato conservato dalla Royal School of Needlework, di cui è patrono dal 2017. Carlo ha indosso il mantello in seta porpora ricamato in oro che fu di Giorgio VI.

La regina Camilla

La Robe of State che ha indosso Camilla, invece, è quella che era stata originariamente realizzata per Elisabetta II. L’abito è stato disegnato e ricamato a mano dalla Royal School of Needlework e realizzato dalla sartoria Ede & Ravenscroft, la più antica di Londra, fondata nel 1689. Il disegno della Robe of State si spira ai temi della natura e dell’ambiente e presenta gli emblemi nazionali del Regno Unito, inoltre, rende omaggio a sua Maestà il Re.

Le corone di re Carlo

Re Carlo ha scelto di indossare la corona di Sant’Edoardo, la quale verrà posta sul capo del monarca esattamente nel momento in cui Carlo d’Inghilterra verrà incoronato all’interno dell’Abbazia di Westminster. La corona risale al 1661 ed è una copia di quella che venne utilizzata in epoca medievale. Si tratta di un ornamento davvero molto pesante – 2,28 kg - ed è stato modificato per adattarsi al capo del sovrano. La corona di Sant'Edoardo, a seguito della cerimonia, sarà riposta nella torre di Londra in attesa della prossima incoronazione. Per fare il ritorno a Buckingham Palace re Carlo dovrà, quindi, abbandonare la corona di Sant’Edoardo per mettere sul capo la corona Imperiale di Stato; si tratta del secondo gioiello più importante del tesoro della Corona proprio perché i sovrani sono soliti indossarla durante la cerimonia di apertura del parlamento e proprio per i saluti alla folla dal balcone di Buckingham Palace. La corona Imperiale è più leggera di quella di Sant'Edoardo e, dopo che re Carlo verrà incoronato con la Imperial State of Crowns, attraverserà le strade di Londra. Il termine corona Imperiale di Stato risale al XV secolo ed è stato scelto dei monarchi inglesi insieme al disegno chiuso ad archi, per dimostrare che l’Inghilterra non era soggetta a nessun altro potere terreno.

La corona della regina Camilla

La regina Camilla, invece, indosserà quella ricevuta nel 1911 dalla regina Mary alla sua incoronazione che è stata poi modificata aggiungendo dei diamanti della collezione di Elisabetta II. Si tratterebbe della prima volta nella storia recente che non viene realizzata direttamente una corona per una nuova incoronazione; si tratta di una scelta fatta nel nome della sostenibilità e dell’efficienza e della linea "low cost" che la monarchia vuole tenere. La corona è decorata con diamanti Cullinan, pietre molto care ad Elisabetta II e che, spesso, amava indossare come spille.