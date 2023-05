Harry relegato in terza fila, il discorso di Carlo: tutte le anticipazioni sull'incoronazione

Londra attende trepidante l’incoronazione di Re Carlo III. Alla stazione di Waterloo a Londra, pronte a marciare verso Westminster Bridge, sono arrivate 5mila guardie realiinglesi nella loro tradizionale divisa rossa e nera. Si tratta, dicono i giornali, del più grande spostamento di militari sulle ferrovie britanniche dal funerale di Churchill, nel 1965. Anche gli antimonarchici del gruppo Republic stanno arrivando a Trafalgar Square con il preciso obiettivo di protestare contro Sua Maestà e l’istituzione monarchica. Buckingham Palace, invece, ha reso note le parole che Re Carlo III pronuncerà durante la cerimonia a Westminster Abbey, una dichiarazione che fa eco al suo discorso alla nazione dopo la morte della regina Elisabetta.

“Sono venuto per servire”

Il 9 settembre 2022, appena 24 ore dopo la morte della regina Elisabetta, Re Carlo III pronunciò il suo primo discorso alla nazione, una promessa per la vita: “Nella devozione alla Regina, oggi prometto di servire la Costituzione della nostra nazione finché sarò in vita…Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore…La Regina ha servito con devozione e io prometto di fare lo stesso per tutto il tempo che Dio mi vorrà concedere…” . Ora Buckingham Palace rende noto che le prime parole di Re Carlo III durante “l’order of service” all’Abbazia faranno eco proprio al primo discorso al popolo. Il sovrano dirà: “Sono venuto non per essere servito, ma per servire”. Ecco la parola chiave del rito e di tutto il futuro regno di Sua Maestà: “servire” .

Questo tipo di promessa la fece anche Elisabetta II, quando era ancora una principessa, nel giorno del suo 21esimo compleanno: “La mia intera vita, breve e lunga che sia, sarà dedicata al vostro servizio” . A proposito dell’incoronazione, l’Arcivscovo di Canterbury Justin Welby, come riportato dal Times, ha dichiarato che questa giornata storica “ci ricollegherà in modo profondo alla nostra storia nazionale” e i britannici saranno “colpiti dalla maestà e dalla sacra meraviglia” della cerimonia.

Il giuramento

Una delle parti centrali del rito dell’incoronazione, ricorda Lbc, sarà il giuramentodi fedeltà di Re Carlo III. Il sovrano metterà la mano sulla Bibbia e l’Arcivescovo dirà: “Prometti solennemente e giuri di governare i Popoli del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, i tuoi altri regni e territori secondo le loro leggi e le loro consuetudini? ". Re Carlo III dirà: “Lo prometto solennemente”. L’Arcivescovo continuerà: “Giuri, per quanto in vostro potere, che legge, giustizia, nella misericordia saranno presenti in tutte le tue decisioni?”. Carlo risponderà: “Giuro”.

Harry in terza fila?

Alla vigilia dell’incoronazione tutti si sono chiesti dove fosse Harry, se fosse già arrivato. Secondo il Daily Mailil duca di Sussex sarebbe arrivato a Londra nella tarda mattinata dello scorso 5 maggio, ma non avrebbe preso un jet privato, bensì un volo di linea dell’American Airlines. Harry si sarebbe mescolato agli altri passeggeri.

A quanto sembra è stato l’ultimo ad arrivare sarà il primo ad andarsene, in modo da partecipare al compleanno del principe Archie, che compie 4 anni proprio oggi, 6 maggio 2023. Per giorni si sono rincorse voci secondo cui Buckingham Palace avrebbe ordinato di far sedere il principe il più lontano possibile dalla royal family, addirittura in decima fila, ha rivelato Paul Burrell.

Stando a nuove indiscrezioni del Sun, invece, Harry dovrebbe essere seduto interza fila, accanto tra il marito della principessa Eugenia, Jack Brooksbank e la principessa Alexandra, cugina della regina Elisabetta. Se fosse stato applicato il semplice criterio della successione, avremmo visto Harry accanto a William, in prima fila. Non sarà così, a quanto pare, poiché la prima fila è riservata esclusivamente ai Windsor che lavorano attivamente per la Corona.