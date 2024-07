Il principe George compie 11 anni: il messaggio dietro questa fotografia

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 22 luglio 2024 il principe George, figlio dei principi di Galles e secondo in linea di successione, ha compiuto undici anni. Ai festeggiamenti privati Kate Middleton ha voluto aggiungere un omaggio personale, una fotografia ufficiale in cui il principino appare davvero cresciuto e più consapevole del suo destino reale.

Una foto in bianco e nero

Per celebrare l’undicesimo compleanno del principe George, lo scorso 22 luglio, Kate Middleton ha pubblicato sui social una nuova fotografia del suo primogenito, da lei realizzata proprio questo mese, con una didascalia semplice ma tenera: “Oggi auguriamo al principe George un felicissimo undicesimo compleanno”. Lo scatto, in bianco e nero, ritrae non più un bambino, non più Baby George, come i media avevano l’abitudine di chiamarlo, bensì un ragazzino all’inizio dell’adolescenza, sorridente e più sicuro di sé.

Anche l’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha messo l’accento su questo cambiamento molto evidente dalla posa di George nella fotografia: “Le sue mani pendono morbidamente sulle ginocchia, senza stringersi, né giocherellare, cosa che suggerirebbe nervosismo o tensione” , ha dichiarato al Mirror. “[C’è] solo un’aura di calma spensierata”. Il volto del principe comunicherebbe la stessa serenità che traspare dalla postura: “…Il sorriso asimmetrico che si rispecchia nell’espressione degli occhi suggerisce uno stato d’animo riflessivo con sottili segnali di autentico amore e affetto per Kate, [che] è dietro l’obiettivo”.

Judi James sostiene che questa immagine individuale, in cui George non è né con i fratelli, né con i genitori, faccia risaltare benissimo il suo percorso adolescenziale, proiettato verso una giovane maturità, chiamiamola in questo modo: “Il sorriso di George indica che lui sta annunciando una crescente indipendenza e un’individualità che non si rispecchia in nessun altro membro della royal family a lui vicino”.

Lo stile dello scatto, poi, avrebbe un significato preciso: “Il bianco e nero imita il tipo di foto formali che Harry e Meghan, o anche Diana adottavano quando volevano definirsi moderni e con un dito (o tutto il piede nel caso di Meghan) immerso nel mondo delle celebrità, o [volevano dimostrare di avere] stile, piuttosto che aderire al disegno royal”.

Festa in privato

Al New York Post un insider ha chiarito che la royal family avrebbe festeggiato gli undici anni del principe George con “una festa privata” che sarebbe stata “il più normale possibile” , nonostante il periodo difficile che la principessa del Galles sta affrontando a causa della diagnosi di cancro.

Kate sta continuando la chemioterapia preventiva, ma non vuole in alcun modo che il peso della malattia ricada sui suoi figli: “…Andrà avanti come fanno molte, molte madri per mantenere una vita quanto più normale possibile”, ha proseguito la fonte. “I compleanni reali, specialmente quelli dei bambini e in particolar modo quelli dei figli di Catherine sono occasioni private”.

Poco prima del compleanno di George l’ex maggiordomo di Carlo III, Grant Harrold, ha fatto a The Post una previsione sul tipo di festa che il principe avrebbe avuto lo scorso 22 luglio, sottolineando la normalità dell'evento, già citata dall'insider: “Sarà come al solito, in teoria…una festa con altri bambini. Qualcosa accadrà. Non sarà il caso in cui [George] si siede dietro le porte chiuse a non far niente. Ci sarà qualche tipo di celebrazione.

Sono certo che faranno di tutto per rendere il compleanno di George il più normale possibile quest’anno. Per quanto riguarda la mattinata [del compleanno] sarà una tipica mattina con biglietti di auguri, regali e telefonate. Di pomeriggio, per i senior royals, di solito c’è la torta”.