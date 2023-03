Amici 2023: quando inizia il serale, chi sono i giudici e gli allievi ammessi

Sabato 18 marzo i talenti della scuola di Maria De Filippi approderanno in prima serata su Canale 5 nel primo appuntamento del Serale di Amici 22. Tutto è pronto per la parte conclusiva, la più attesa, del programma che da anni sforna promettenti ballerini e cantanti. La prima puntata del Serale sarebbe dovuta andare in onda con una settimana di anticipo, ma la prematura scomparsa di Maurizio Costanzo - e il conseguente stop alle trasmissioni di Maria De Filippi - hanno fatto slittare l'esordio del Serale a sabato 18 marzo (e la finale al 14 maggio). Le registrazioni sono riprese e ora gli allievi ora scalpitano per dimostrare le loro doti davanti al grande pubblico.

Chi sono gli allievi in gara

Gli allievi che parteciperanno al Serale di Amici, giunto alla ventiduesima edizione, saranno quindici. Dieci hanno già ottenuto la maglia d'oro mentre i nomi degli ultimi cinque saranno ufficializzati nel corso dell'ultima puntata domenicale in programma il 12 marzo. Ad accedere al Serale, al momento, sono: Ramon, Isobel, Angelina, Gianmarco, Maddalena, Alessio, Samu, Wax, Mattia e Federica. Secondo le ultime indiscrezioni, gli ultimi cinque allievi ammessi dovrebbero essere Megan, Aaron, Cricca, NDG, Piccolo G.

I giudici del Serale di Amici

La grande novità di questa edizione è rappresentata dalla giuria, che si è interamente rinnovata. Il pubblico saluta l'amato trio composta da Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto e accoglie i tre nuovi giudici: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, ex ballerino di Amici oggi danzatore internazionale. Confermato invece alla direzione artistica del Serale il coreografo Stephane Jarny.

Come funziona il Serale

Al momento non filtrano informazioni sul funzionamento del Serale di Amici 22. Salvo modifiche, il programma dovrebbe svolgersi sulla falsa riga delle ultime due edizioni con la gara a squadre e i professori che schierano ballerini e cantanti in sfida tra loro per aggiudicarsi punteggi utili a non finire a rischio eliminazione. Lo scorso anno a trionfare fu il cantante Luigi Strangis, mentre quest'anno - tra i favoriti alla vittoria finale - ci sono Aaron, Angelina Mango, Isobel e Cricca. Per conoscere il nome si dovrà, però, attendere la finalissima in programma domenica 14 maggio per evitare lo scontro diretto con la finale dell'Eurovision Song Contest 2023 fissata a sabato 13 maggio in onda sui canali Rai.