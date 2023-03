“Insalata da 1.800 euro”. Cena-scandalo al ristorante per Harry e Meghan

Ogni volta che Harry e Meghan varcano la soglia di un locale scoppia uno scandalo. Dopo i presunti capricci di star della duchessa nel ristorante di Robert De Niro, nel luglio 2022 e la cena con i Sussex da un milione di dollari lo scorso dicembre, ora a scatenare la polemica è il costosissimo menu del celebre Polo Lounge di Hollywood, in cui la coppia avrebbe cenato nel marzo 2023. Un luogo per “pochi eletti”, diciamo così, in cui una semplice insalata arriverebbe a costare 1.800 euro.

Un’insalata leggera (ma non per il portafoglio)

L’Express rivela che i duchi di Sussex si sarebbero concessi diverse serate mondane nelle ultime settimane. Durante una di queste avrebbero cenato nel famosissimo Polo Lounge del Beverly Hills Hotel. Un luogo in cui il glamour e la storia si confondono, frequentato dall’olimpo delle star di Hollywood, come Liz Taylor, Marilyn Monroe e Frank Sinatra. Il Polo Lounge si presenta così al pubblico: “La sala più interessante di Beverly Hills, ancora [oggi] animata dai nomi più in vista e le storie più eclatanti…Il Polo Lounge è il luogo preferito di generazioni di star e impresari di Hollywood”.

Gli ospiti del ristorante sono anche tenuti a rispettare un rigido dress code: “[Niente] cappelli in stile casual, jeans strappati, top corti…magliette senza maniche…”. Dopo le quattro del pomeriggio non è permesso nemmeno indossare abbigliamento sportivo né sandali infradito. Un altro capitolo è il menu, non meno leggendario del posto e all’origine delle polemiche che hanno coinvolto Harry e Meghan. Un risotto ai frutti di mare costerebbe 85 dollari, il caviale 290 dollari. Il piatto più costoso, però, sarebbe l’insalata: 1912 dollari, ovvero 1800 euro. Il prezzo così alto sarebbe da “imputare” agli ingredienti che lo compongono, tra cui l’aragosta e le foglie d’oro.

I duchi di Sussex sarebbero stati avvistati, sempre nel marzo 2023, anche nel club privato San Vincente Bungalows di Los Angeles. Un altro locale amatissimo da stelle del cinema come Sandra Bullock e Kirsten Dunst, che costa ai suoi iscritti 4200 dollari all’anno. Per i più critici l’immagine da attivisti che Harry e Meghan vorrebbero crearsi stonerebbe non poco con serate mondane così lussuose.

Capricci da star?

Non è la prima volta che i Sussex si ritrovano nell’occhio del ciclone per il loro stile di vita, in particolare per la scelta dei ristoranti. Lo scorso luglio, in occasione del discorso all’Onu del principe Harry, i duchi sarebbero andati a cena nel ristorante di Robert De Niro, “Locanda Verde”, a Tribeca. Al loro arrivo gli uomini della security avrebbero vietato agli ospiti presenti di scattare foto e fare video. Sembra anche che la duchessa abbia tentato di far riservare per quattro persone l’intero cortile da cinquanta coperti. Il gestore del locale, però, le avrebbe risposto che non era possibile esaudire la sua richiesta, poiché tutti i posti erano già stati prenotati per un compleanno.

Nel dicembre 2022, subito dopo aver ritirato il premio “Ripple of Hope”, assegnato dalla Robert F. Kennedy Human Rights, Harry e Meghan hanno partecipato alla serata di gala organizzata dall’associazione per celebrare questo riconoscimento (su cui sono piovute altre critiche da parte di chi giudicava i duchi immeritevoli di ottenerlo). Tuttavia chiunque avesse voluto prendere posto al tavolo dei Sussex avrebbe dovuto sborsare la non modica cifra di un milione di dollari. Per “solo” mezzo milione di dollari, invece, gli ospiti avrebbero potuto partecipare al ricevimento (senza sedersi accanto ai duchi) e avere una foto ricordo accanto a Harry e Meghan.

Al momento nessuno sa ancora se la coppia tornerà a Londra per l’incoronazione di Carlo III. Stando alle indiscrezioni Harry e Meghan si sarebbero mostrati tranquilli e sorridenti a ogni loro uscita nei locali di Hollywood. Impossibile dire se i loro sorrisi siano segnali di una sincera serenità, o solo apparenza.