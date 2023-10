Kate Middleton alla partita di rugby: la foto coi giocatori (a petto nudo) è virale

Lo scorso 15 ottobre Kate Middleton era a Marsiglia per assistere ai quarti di finale della Coppa del Mondo di rugby, che ha visto l’Inghilterra trionfare sulle Isole Fiji. A sorpresa, dopo la partita, la principessa si è diretta negli spogliatoi della squadra inglese, dove ha stretto le mani dei giocatori, ma si è anche fatta fotografare con loro, benché alcuni non fossero completamente vestiti. Un piccolo fuoriprogramma subito diventato virale.

Kate e William divisi allo stadio

William, Kate e il principe George sono arrivati in Francia per sostenere le squadre del Regno Unito ai Mondiali di Rugby. La principessa ha presenziato alla partita tra Inghilterra e Isole Fiji, mentre il marito e il figlio hanno assistito al match tra Galles e Argentina. Kate ha potuto esultare per la vittoria della squadra inglese (con punteggio di 27 a 10) insieme alla figlia della principessa Anna, Zara Tindall e al marito, l’ex rugbista Mike Tindall, mentre William e George hanno dovuto accettare la disfatta del loro team del cuore (che ha perso 17 a 29).

Per l’occasione la principessa del Galles ha fatto una delle cose che le riescono meglio in fatto di stile, cioè abbinare capi di alta moda ad abiti o accessori più economici, indossando un blazer bianco di Zara da 65.95 euro con una borsa Chanel da 3960 sterline e un orologio Cartier da più di 5mila dollari. Questa volta, però, non è stato l’outfit di Kate a colpire la stampa internazionale, bensì ciò che è accaduto dopo la partita tra Inghilterra e Isole Fiji.

Giocatori a petto nudo

Kate Middleton ha fatto una piccola incursione negli spogliatoi della squadra inglese per complimentarsi con i giocatori. Per nulla intimidita dalle divise dalle divise sporche d’erba la principessa ha regalato sorrisi e stretto mani. Ovviamente, poiché si è trattato di una visita a sorpresa, alcuni rugbisti erano a petto nudo, senza calzini e anche senza scarpe. Naturalmente neanche questo ha turbato la futura Regina consorte, che ha poi voluto farsi fotografare con il team.

Lo scatto non è stato preparato, anzi, tutto si è verificato con grande spontaneità, quindi una parte dei giocatori è rimasta senza maglietta. Forse nell’emozione del momento molti non avranno neppure pensato di rivestirsi, soprattutto visto che si trovavano di fronte alla principessa del Galles. La fotografia è diventata virale, come dovevamo aspettarci. Ha colpito molto l’accostamento tra l’impeccabile Kate e la squadra inglese stanca, un po’ disfatta, ma felice.

Il paragone con Elisabetta

Sarebbe facile dire che durante il regno della regina Elisabetta non avremmo mai visto un’immagine del genere. Nemmeno Camilla, molto probabilmente, oserebbe mettersi in posa come ha fatto Kate. Questo è il bello: la principessa, proprio perché è il volto giovane e moderno della Corona, può permettersi di comparire in scatti così informali e divertenti senza apparire fuori luogo. Il suo è un gesto che dimostra grande coesione con le persone ed è perfetto in un momento storico in cui la monarchia deve iniziare a dare forma al futuro post elisabettiano.

Non dimentichiamo, poi, che dal 2022 Kate è madrina della English Rugby Union, la Nazionale di Rugby dell’Inghilterra, ruolo appartenuto, fino al febbraio 2021, al principe Harry. È uno di quegli incarichi a cui il duca ha dovuto rinunciare dopo la Megxit e che ora la cognata svolge in maniera eccellente. William, invece, è patrono della Nazionale di Rugby del Galles dal 2016. La coppia è divisa nel tifo, ma solo in apparenza, visto che si tratta comunque di team del regno. La squadra dell’Inghilterra ha pubblicato sui social le immagini con Kate Middleton, scrivendo nella didascalia: “Momenti speciali. La partecipazione a Marsiglia della nostra madrina, Sua Altezza Reale la Principessa del Galles, è stata fantastica”.