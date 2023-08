Kate al "rave" di Rose Hanbury, la (presunta) amante di William

La principessa Kate è andata a una cena e poi a un rave di alto livello nella tenuta della sua presunta “rivale" in amore, Rose Hanbury. La sua partecipazione ha scatenato le polemiche: molti si chiedono se la futura Regina e la marchesa siano davvero amiche e, dunque, la presunta liaison con William sia solo una menzogna, oppure se si tratti di una alleanza di facciata, per spegnere il fuoco dei pettegolezzi.

Il “rave” a casa della “rivale”

Lo scorso 12 agosto Kate Middleton ha partecipato da sola all’Houghton Festival di Norfolk, 24 no-stop di musica. Un rave chic da 10mila persone, nato da un’idea del Dj Craig Richards nel 2017. Un’occasione così informale da far ritenere a qualcuno che la principessa non avrebbe mai nemmeno pensato di recarvisi. Invece Kate si è presentata indossando una maglia nera con scollatura a barca, pantaloni aderenti dello stesso colore, sneakers Veja, già sfoggiate nel giugno 2021 (120 dollari) e orecchini di Sezane (95 dollari). Un outfit casual, adatto alla festa. La principessa ha ascoltato un po’ di musica per poi dirigersi nel ristorante Turntable&Napking per una cena italiana: burrata, panzanella, ragù di costolette per un totale di 60 sterline. Il Daily Mail rivela: “[Kate] era di buon umore, ha ordinato margarita, mangiato dell’affogato al caffè e chiacchierato amabilmente con gli amici”. Non è finita qui: la principessa del Galles e i suoi accompagnatori avrebbero portato al ristorante una bottiglia di Aix Rosé da 12 litri. Terminata la cena Kate avrebbe lasciato ai camerieri una generosissima mancia da 700 sterline (circa 800 euro).

A cena con Rose

Non sono state solo la partecipazione privata di Kate all’Houghton Festival e la mancia a creare scalpore. C’è un altro particolare che nessuno si aspettava: la presenza di Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley e presunta amante del principe William secondo i tabloid. Infatti non solo il rave si tiene nella tenuta dei marchesi, ma sembra che prima di unirsi alla festa Kate fosse a cena a casa di Rose e del marito con altri amici. Il Daily Mail riporta: “Dopo la cena uno degli ospiti ha suggerito a Kate di andare al festival. Catherine era nervosa all’idea ma, dopo aver parlato con gli addetti alla sicurezza, è andata con molta sicurezza. William non c’era”. Il tabloid sostiene di aver contattato Buckingham Palace in merito all’assenza dell’erede al trono, ma la corte preferisce non replicare. Alcuni sostengono che il principe fosse imbarazzato all’idea di ritrovarsi di fronte a Rose Hanbury, ma forse non c’è alcun sotterfugio: del resto non sta scritto da nessuna parte che William e Kate debbano stare sempre insieme a ogni evento più o meno ufficiale. Anzi, è normale che talvolta si presentino singolarmente a una visita o da amici.

La serata che distrugge il gossip

Chi ritiene che sia strano non vedere William accanto a Kate, soprattutto se si tratta di una cena a casa di Rose Hanbury, forse vorrebbe trovare a tutti i costi un appiglio al gossip degli ultimi mesi: l’erede al trono e Rose, ha riportato la stampa, avrebbero avuto una relazione, scatenando la rabbia e la gelosia della principessa del Galles. La serata di Kate al rave infrange completamente il “castello” di indiscrezioni e congetture che ruota attorno a una storia mai confermata. La moglie di William e Rose sono state descritte come “rivali” in amore, dunque l’arrivo di Kate al rave dovrebbe significare due cose soltanto: tutta la storia della liaison tra il principe e la marchesa sarebbe solo un pettegolezzo, oppure Kate cercherebbe di fare buon viso a cattivo gioco per evitare clamori.

Tra Rose e Kate

Il gossip su un presunto tradimento del principe William circola ormai dal 2019, ma si è intensificato nel marzo 2023, quando i giornali hanno iniziato a insistere sul nome della marchesa di Cholmondeley come presunta amante dell’erede al trono. Rose Hanbury, ex modella, è vicina di casa dei principi ad Anmer Hall, nel Norfolk. Nel 2009 ha sposato David Rocksavage, VII° marchese di Cholmdeley. Dal 1990 al 2022 David è stato Lord Gran Ciambellano e nel marzo 2023 Re Carlo III lo ha nominato Lord-in-Waiting, carica “prestigiosa che vedrà [il marchese] partecipare a importanti occasioni regali e di Stato e…rappresentare Sua Maestà a diversi eventi” , ha precisato il Daily Mail. Ciò significa che per Rose le porte della corte sono spalancate. Secondo le ricostruzioni la Hanbury e William avrebbero iniziato a frequentarsi quando Kate era incinta di Louis. Tuttavia non si sa quando di preciso sarebbe iniziata la presunta liaison, né quando si sarebbe interrotta. Una lacuna che fa riflettere sull’attendibilità della notizia. La principessa Kate si sarebbe accorta della tresca, ma anche in questo caso non è chiaro quando e avrebbe affrontato sia il marito, sia la marchesa. Un insider dichiarò al Sun: È ben noto il fatto che Kate e Rose abbiano avuto un terribile scontro. Erano amiche, ma ora non più. William vuole fare da paciere…ma Kate ha chiarito che non vuole più vederli e vuole che William li allontani gradualmente, nonostante il loro status sociale”. Kate avrebbe voluto vedere la “rivale” in disgrazia, ma questa versione dei fatti non collima per nulla con la nuova nomina del marchese e tantomeno con la presenza della coppia all’incoronazione di Re Carlo III (Oliver, il figlio di David e Rose è stato persino uno dei paggi del sovrano accanto al principe George).

Una figlia nascosta

Nel maggio 2023 la vicenda della presunta liaison tra William e Rose si arricchì di un nuovo, incredibile capitolo: i due avrebbero avuto una bambina che il principe non avrebbe riconosciuto per evitare lo scandalo. La marchesa avrebbe addirittura fatto credere al marito che la figlia fosse sua, ma David, chissà come, avrebbe scoperto la verità. David e Rose hanno una bimba, Iris Marina Aline, nata nel 2016. Il gossip dovrebbe riferirsi proprio a lei, ma non esiste alcuna prova che suo padre sia il principe William. Si tratta di voci non suffragate da fatti. Per ora i marchesi sono rimasti in silenzio, ma potrebbero decidere, in futuro, di considerare delle vere e proprie calunnie, agendo di conseguenza. In proposito l’esperto Richard Key, definendo “falsa” l’intera vicenda, ha spiegato al Daily Mail: “Entrambe le parti hanno preso in considerazione [l’idea] dell’azione legale ma, poiché i report non hanno portato prove…hanno scelto di ignorare [la cosa]”.

Mai state nemiche?

Una fonte ha dichiarato: “…[Rose e Kate] sono ferite dall’ipotesi che ci sia una disputa o freddezza tra loro…”. Le due non sarebbero mai state né rivali, né nemiche. Anzi, forse sarebbero stati proprio i pettegolezzi ad allontanarle. Marie Claire.com ha rivelato: “Ci sono state tensioni tra loro a causa di tutto quel gossip sgradevole. [All’incoronazione] hanno avuto la possibilità di parlare per la prima volta da molto tempo e hanno fatto pace. Ora si spera che non ci sarà nessun imbarazzo nel loro circolo sociale quest’estate”. La fonte ha parlato di “far pace” , ma se non è mai accaduto nulla di riprovevole, non ha senso. Forse la frase va interpretata in un altro modo: Rose Hanbury si sarebbe sentita a disagio a causa delle chiacchiere e, di conseguenza, in dovere di spiegarsi con Kate, magari scusandosi benché non fosse colpevole di nulla. La principessa, dal canto suo, potrebbe aver detto chiaramente alla marchesa che non c’è nulla di cui preoccuparsi, che lei conosce perfettamente i meccanismi del pettegolezzo e non se ne lascia irretire.

