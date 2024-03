"Non è ancora al 100%". Quelle voci su Kate Middleton

Kate Middleton sta affrontando una lunga convalescenza e ancora non ci sono notizie certe sul suo ritorno ai doveri ufficiali. Nella casa del Grande Fratello suo zio, Gary Goldsmith, assicura che sta ricevendo le migliori cure del mondo. Tuttavia le cose non starebbero procedendo in maniera lineare: la principessa sarebbe in crisi e solo i principi George, Charlotte e Louis sarebbero in grado di risollevarle il morale e farle dimenticare le settimane di recupero che ancora l’aspettano.

“Non è al 100%”

Sembra proprio che non rivedremo Kate così presto. La principessa si starebbe riprendendo dall’operazione del 17 gennaio 2024, ma i tempi della convalescenza sarebbero lunghi, forse più del previsto. Una situazione non semplice che avrebbe gettato Kate nello sconforto, almeno stando alle indiscrezioni che gli insider di corte avrebbero rivelato all’autore Robert Jobson. L’esperto ha dichiarato a Hello: “Da ciò che ho sentito Kate è tornata alle sue abitudini, alla sua routine, ma non vuole affrettare le cose. Ho parlato con persone a lei vicine e penso che si stia riprendendo bene, ma non è ancora al 100%”.

Sono passati quasi due mesi dall’intervento all’addome e il fatto che la principessa stia ancora riprendendo le forze e non ci sia una data per il suo ritorno agli appuntamenti pubblici rafforza l’idea che la sua malattia sia abbastanza seria. La volontà di tornare al lavoro al più presto sarebbe forte a tal punto da aver innervosito Kate, mandandola in crisi. La royal editor Emily Nash ha precisato a Hello che solo i figli, i principi George, Charlotte e Louis, riuscirebbero a “migliorare il suo umore” , perché “la sua famiglia è al centro del suo mondo”. Sulla stessa lunghezza d’onda è Jobson, che ha aggiunto: “Non vedrà l’ora di rientrare, ma si sente anche fortunata a poter trascorrere questo momento con i figli e mettere al primo posto la sua convalescenza”.

L’impazienza, però, sarebbe comprensibile, anche perché la Corona britannica conta molto sulla futura Regina per quel che concerne il rinnovamento e la popolarità dell’istituzione. I cittadini britannici e la corte nutrono molte aspettative nei suoi confronti. Un peso non indifferente sulle spalle di Kate. Jobson ha spiegato: “Il Re stava cercando di focalizzare l’attenzione della royal family sui quattro [personaggi] principali” , ovvero se stesso, la regina Camilla, William e Kate, ma “con due [di loro] fuori gioco tutto diventa più complicato, quindi sono certo che [Kate] sarà riaccolta a braccia aperte quando starà bene abbastanza da ritornare ai suoi doveri reali".

“Sta ricevendo le cure migliori”

Molto probabilmente Kate sta già pianificando i suoi appuntamenti futuri, benché la fase di recupero le imponga di seguire le prescrizioni mediche e, soprattutto, il riposo. La prova dell’entusiasmo e della determinazione della principessa a guarire al più presto starebbe nella nomina, alla fine dello scorso febbraio, di un nuovo segretario privato: il tenente colonnello Tom White, veterano in Afghanistan che ha servito come scudiero la regina Elisabetta.