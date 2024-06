“La rivedremo a Wimbledon”. Nuove ipotesi sul prossimo impegno di Kate

Quando tornerà Kate Middleton in pubblico? Riprenderà i suoi impegni come prima, oppure gradualmente? Queste sono le domande che i tabloid si sono posti negli ultimi giorni e che non sono altro se non una variazione sul tema del quesito principale, a cui tutti cercano una risposta da mesi: come sta davvero Kate? Purtroppo non ci sono ancora risposte ufficiali. Solo ipotesi. Dopo l’apparizione al Trooping The Colour la principessa del Galles si è di nuovo chiusa nel suo silenzio. Ci ha fatto sentire la sua presenza attraverso le ultime foto scattate a William e ai suoi figli e pubblicate sui social, ma un ritorno al lavoro sembrerebbe ancora lontano. Alcuni media, inoltre, ritengono che dalla sua salute dipenda quella dell’intera monarchia e che al momento vi sarebbe una sola parola per descriverle entrambe: incertezza.

“Al momento giusto”

Quando il pubblico britannico e internazionale ha rivisto Kate al Trooping The Colour, lo scorso 15 giugno, si è riaccesa la speranza di un imminente ritorno della principessa alla sua vita di sempre, ai doveri ufficiali. Purtroppo non è stato così. La King’s Birthday Parade potrebbe essere stata un primo tentativo di ripresa del lavoro, ma la strada da percorrere sarebbe ancora molto lunga. Dobbiamo aspettare ancora, ma le fonti garantiscono che rivedremo la futura Regina in un prossimo futuro: “Abbiamo chiarito che ora Kate ha bisogno di spazio e di privacy per guarire” , ha dichiarato un portavoce di Palazzo a Us Weekly all’inizio del giugno 2024. “[La principessa] tornerà al lavoro quando avrà il permesso dei dottori”. La notizia, circolata sempre su Us Magazine, secondo cui Kate “potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui le persone l’hanno vista prima” , sarebbe “scorretta e falsa” , ha detto un altro insider a Harper’s Bazaar. “Non ci sono informazioni sul ritorno di Kate, perché adesso tutta l’attenzione è concentrata al 100% sulla sua salute…Quando sarà il momento giusto [Kate] riprenderà il suo lavoro”.

Dietro le quinte (per ora)

Kate si è allontanata per pensare alla sua guarigione e alle cure a cui si sta sottoponendo. La sua presenza, però, è palpabile attraverso la sua grande passione: la fotografia. La stessa che, lo scorso marzo, l’ha letteralmente catapultata nell’occhio del ciclone mediatico a causa dell’infelice scatto ritoccato che la ritrae insieme ai figli. Un errore a cui la principessa ha saputo porre rimedio nel modo più giusto e intelligente: realizzando altre foto pubbliche (apparentemente senza modifiche sospette) della sua famiglia. Entrambe immortalano il principe William e i principini George, Charlotte e Louis su una spiaggia nel Norfolk. La prima in ordine cronologico, molto intensa, è dedicata alla Festa del Papà. L’erede al trono e i figli sono di spalle e guardano il mare. La seconda, decisamente più scanzonata, riprende William e i bambini mentre fanno un salto, allegri e sorridenti. Al di là del linguaggio del corpo dei soggetti le foto sembrerebbero suggerirci un messaggio di Kate: nonostante tutto la principessa c’è e combatte, la famiglia rimane unita e cerca di essere serena, sapendo che un giorno tutto, forse, tornerà alla normalità.

L’ipotesi Wimbledon

Per ora è impossibile essere più precisi sulla prossima apparizione di Kate. Le ipotesi dei giornali, però, convergono su un evento ormai alle porte: Wimbledon. Il torneo, ci ricorda il magazine Elle, si terrà dal 1° al 14 luglio 2024. Potrebbe un’occasione perfetta per rivedere la principessa, che è anche patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club dal 2016. Del resto proprio Kate, nel messaggio in cui ha annunciato la sua presenza al Trooping The Colour, lo scorso 14 giugno, ha dichiarato: “Spero di prendere parte ad alcuni impegni durante l’estate, pur sapendo che non sono ancora fuori pericolo”.

“Non la rivedremo per mesi”

Un po’ più pessimista è il giornalista Antonio Caprarica, il quale sostiene che il ritorno di Kate non sia poi così vicino. In collegamento con Mattino 4 Caprarica ha affermato: “Va detto che la principessa è ancora nel pieno della malattia e la sta affrontando ogni giorno. Le cure possono essere più devastanti del male per gli effetti che possono produrre. Però devo dire che ha dato prova di uno stoicismo che gli inglesi hanno sempre riconosciuto alla compiante regina Elisabetta e che ritrovano oggi nella sua nipote acquisita” . Il giornalista ha aggiunto: “Kate è una donna che sta affrontando il male e che si è presentata comunque in pubblico perché la sua gente la voleva vedere. Questo non significa che tutto sia superato e che potrà prendere parte ad altri eventi presto”. Infine l’ipotesi: “Mi azzardo a prevedere che noi non la rivedremo prima dell’autunno ed è anche un suo diritto. Adesso è una stagione di riposo per i reali. In generale la stagione estiva lo è sempre. Il Trooping The Colour è stata un’eccezione, ma Buckingham Palace ha disdetto tutti gli impegni pubblici fino al 4 luglio, che è la data delle elezioni generali in Gran Bretagna. Quindi c’è questo aspetto di ritiro davanti alla politica, poi c’è l’estate. Saranno mesi utili e preziosi per Kate, per cercare di recuperare la sua salute. Quindi non mi azzarderei a fare previsioni di pronte apparizioni della principessa sulla scena pubblica”.

“Quanto è fragile la monarchia?”

La situazione attuale che coinvolge la principessa è incerta e i britannici, insieme all’opinione pubblica internazionale, devono imparare a convivere con questa insicurezza. Non è facile, anche perché Kate è uno dei personaggi più amati e più forti della monarchia. “Senza Catherine” , ha detto a Vanity Fair America l’ex segretario privato di Lady Diana, Patrick Jephson, “tutto sembra piuttosto scialbo. Il futuro della monarchia sono William e Catherine e, come sappiamo da qualunque studio superficiale della royal family britannica, sono le donne a mettere in piedi lo spettacolo, ad andare là fuori e far accadere le cose” . Jephson ha cercato di rispondere a una domanda che ci stiamo quasi tutti: “Quanto è fragile la monarchia? È tanto fragile quanto lo è Catherine e al momento non lo sappiamo". L’ex segretario privato ha poi rincarato la dose: “Senza di lei l’istituzione si ridurrebbe sicuramente a essere l’ombra di se stessa” e ha spiegato: “Data la drastica riduzione dei ranghi tra i Windsor lei è senza dubbio la migliore speranza della corona. Unisce il dovere e la bellezza a un’intensa vulnerabilità, seconda solo a quella della madre del principe William”.

“Rivuole Kate nella sua vita”

Ci sarebbe un’altra persona ad attendere con ansia di rivedere Kate: il principe Harry. “È stato doloroso per Harry vedere tutta la famiglia riunita per il Trooping The Colour” , ha detto una fonte a Closer. “Gli sarebbe piaciuto tanto essere lì. Anche solo per congratularsi e sostenere Kate di persona n quella che deve essere stata una giornata incredibilmente difficile per lei. Harry era particolarmente turbato ed emozionato quando ha visto le immagini di Kate” e ancora: “È così preoccupato per lei da quando ha ricevuto la notizia della sua condizione. Sebbene sia riuscito a mettersi in contatto con lei in alcune occasioni, ciò non accade così spesso come vorrebbe. Ha potuto vedere la sua espressione stoica, coraggiosa,…aveva gli occhi del mondo puntati addosso, era una pressione notevole. Il fatto che [Harry] abbia dovuto guardare [la parata] da 6mila miglia di distanza lo ha rattristato…vorrebbe tanto riavere [Kate] e il resto della sua famiglia nella sua vita come si deve” . Ammesso che sia così, non è detto che la principessa sia interessata a riprendere il dialogo con Harry da dove era stato interrotto con la Megxit. Ma soprattutto che vi sia ancora tempo e possibilità di riannodare e fili dell’amicizia.

“ferita”

Kate sarebbedalle rivelazioni del cognato nel memoir “Spare” e ora avrebbe altro a cui pensare: le terapie, la guarigione, la famiglia e il ritorno al servizio di quella Corona a cui ha scelto di dedicare la sua esistenza.