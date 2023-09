L’emorragia, poi la corsa in ospedale: come sta Fedez

I fan del rapper Fedez sono in apprensione per le sue condizioni di salute, anche se l’artista milanese ha fatto immediatamente chiarezza sui motivi che l’hanno costretto a un ricovero d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano. Sul social media Instagram è comparso un post in cui il marito dell’influencer Chiara Ferragni ha rassicurato i suoi ammiratori. “Intanto – ha scritto Fedez – grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita” .

La preoccupazione dei fan

Due chiari indizi avevano spaventati i fan del rapper: Chiara Ferragni era rientrata in tutta fretta in Italia da Parigi, dove si trovava per la Fashion Week, e contemporaneamente il co-conduttore insieme a Fedez del podcast di Muschio Selvaggio, Mr. Marra, si è rivolto durante una live su Twitch agli ascoltatori chiedendo loro di mandare un abbraccio all'artista. La Ferragni ha condiviso una foto e alcune storie su Instagram, mano nella mano con l'amica del cuore Chiara Biasi, con la scritta: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un'emergenza” . Poi, sempre sui social, l’influencer ha pubblicato alcune foto con i figli Leone e Vittoria corredate dall'emoji con le mani raccolte in preghiera, nelle quali, però, è apparsa sorridente. Il dubbio che il rientro improvviso di Ferragni fosse legato a motivi familiari, è stato subito molto forte.

L’assenza sui social di Fedez

Da quattro giorni Fedez non condivideva foto né video sul suo canale Instagram e il fatto non era passato inosservato, vista la costanza con la quale il cantante pubblica contenuti sul web, soprattutto stories (tra le ultime, quelle con i figli allo stadio San Siro di Milano e con Lazza). Il rapper, peraltro, era l'unico assente al Marrageddon, il mega evento organizzato da Marracash il 23 settembre a Milano, a cui hanno partecipato i rapper più noti della scena italiana. "Non abbiamo alcuna dichiarazione ufficiale da rilasciare su Chiara e Federico" , avevano commentato dal team di Chiara Ferragni. Anche gli amici della coppia non hanno rilasciato altri commenti sui social. Con Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D'Amico, Fedez siede in giuria a X Factor, il talent di Sky. Finora sono andati in onda le audition, che sono registrate, così come i bootcamp che inizieranno la prossima settimana, solo i live sono in diretta.

La precedente esperienza del tumore al pancreas

Nel marzo del 2022 Fedez aveva subito un delicato intervento al San Raffaele di Milano per un tumore neuroendocrino del pancreas, documentando sui social tutto il percorso, dalla scoperta della malattia all'intervento, dalla degenza al ritorno a casa. Sul fronte dei controlli nel maggio scorso aveva condiviso coi fan la buona notizia dei risultati della risonanza magnetica. I tumori neuroendrocrini sono neoplasie rare e quasi sempre silenziose, perché solo in due casi su dieci danno sintomi specifici che possano far scattare l'allarme. In Italia si stima che ci siano circa 3mila nuovi casi l'anno di questi tumori, classificati come rari perché riguardano meno di sei persone ogni 100mila abitanti. Hanno origine dal sistema neuroendocrino, costituito da cellule con caratteristiche tipiche sia delle cellule endocrine, quelle che producono gli ormoni, sia di quelle nervose. La prognosi dipende dal tipo di tumore e dallo stadio della neoplasia al momento della diagnosi: se è in fase iniziale o avanzata. Se viene scoperta in tempo ed è localizzata, la chirurgia radicale porta ad alte percentuali di guarigione.