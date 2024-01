Dopo l'annuncio del ritiro, Britney Spears sparisce (di nuovo) da Instagram

Cosa sta succedendo a Britney Spears? Se lo stanno chiedendo da ore i fan che, dopo l'annuncio del suo ritiro, l'hanno vista scomparire dai social network. L'account Instagram della popstar è stato disattivato e dei suoi post, delle sue foto e dei suoi video non c'è più traccia sul web.

"Non tornerò mai più a fare musica"

Solo poche ore fa Britney Spears ha annunciato il suo ritiro, smentendo le voci circolate su The Sun e Page Six, che avevano dato per imminente l'uscita del suo decimo album, otto anni dopo l'uscita di "Glory", il suo nono disco in studio. La popstar sembrava essere pronta a tornare con nuova musica e importanti collaborazioni musicali, ma con un lungo post Instagram Britney ha smentito le indiscrezioni: "La maggior parte delle notizie che circolano adesso sono spazzatura! Continuano a dire che mi rivolgo a persone a caso per fare un nuovo album e non è vero. Non tornerò mai più nell’industria musicale! Quando scrivo, scrivo per divertimento oppure scrivo per altre persone". La Spears ha svelato di essere una ghostwriter per cantanti famosi e di non essere intenzionata a tornare da protagonista nel mondo della musica pop. A preoccupare, però, è ciò che è accaduto subito dopo l'annuncio del ritiro.

La sparizione da Instagram

Mentre il suo profilo X rimane tuttora attivo, quello Instagram è stato disattivato. Non è chiaro se sia stata Britney stessa a mettere in pausa il suo account o se la piattaforma social abbia bannato la popstar per motivi legati a foto o video, ma intanto sul web i fan si interrogano su cosa le stia accadendo. Da quando l'artista statunitense è tornata "libera" dalla tutela legale del padre e ha divorziato dal marito Sam Asghari, la sua salute mentale è finita al centro dell'attenzione. Per molti Britney starebbe vivendo un periodo di down e gli effetti si sarebbero visti anche sui social con la sua condotta sregolata e disinibita. Nessuno però si aspettava la sua sparizione sul web. In realtà non è la prima volta che Britney si cancella dai social network.

Il precendete più recente

Nel 2021, quando il tribunale l'aveva resa libera dalla tutela di Jamie Spears, la popstar aveva annunciato le nozze con il fidanzato Sam Asghari ma poi aveva disattivato il suo account per diversi giorni. Quello che sta accadendo in queste ora ha dunque il sapore del déjà vu. Quando e come Britney tornerà dai suoi follower non è possibile saperlo, ma potrebbe preferire X per comunicare con la sua fanbase e spiegare cosa sta succedendo.