Lorenzo Flaherty a processo: l'attore travolse un motociclista con l'auto

Lorenzo Flaherty, popolare volto televisivo protagonista di fiction di successo come "Distretto di polizia" e "Ris - Delitti imperfetti", è finito a processo per un incidente stradale avvenuto nel 2022. Secondo quanto riferito dal Corriere, l'attore è accusato di lesioni stradali dalla procura di Roma per avere travolto un motorino con due persone a bordo mentre guidava la sua auto e provocando al guidatore ferite guaribili in 60 giorni.

La dinamica dell'incidente

La vicenda risale a ottobre 2022 e a ricostruirla in aula è stato il pm Francesco Basentini. Sabato 10 ottobre Lorenzo Flaherty si trovava a bordo della sua vettura, una Smart. Il mezzo era in piazza Ponte Sant’Angelo a Roma e il traffico era intenso. A un tratto l'attore tamponò il motociclo che si trovava davanti a lui e il guidatore, Fabio Fiorelli, perse il controllo del suo Piaggio e cadde a terra. Con lui c'era anche una passeggera, Vanessa Ferrero, figlia del produttore cinematografico Massimo Ferrero (che non si è costituira parte offesa nel procedimento a carico dell'attore). Dopo l'impatto Flaherty scese dalla sua auto e prestò i primi soccorsi ai due motociclisti a terra. La Ferrero rimase illesa, mentre Fiorelli fu trasportato in ospedale, dove fu dimesso il giorno seguente con una prognosi di 60 giorni, dovuta a una lesione del crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro.

L'accusa e le parole dei legali di Flaherty

Secondo l'accusa a provocare l'incidente, e quindi il ferimento del guidatore dello scooter, sarebbe stato Flaherty, il quale "procedeva a una velocità che non avrebbe dovuto tenere visto l'intenso traffico di quel pomeriggio", riferisce il Corriere. La Procura di Roma sostiene, infatti, che se l'attore fosse andato più piano con la sua auto avrebbe avuto il tempo di rendersi conto della presenza del Piaggio davanti alla sua vettura e, in questo modo, avrebbe evitato il tamponamento. Il processo è appena cominciato ma da subito Lorenzo Flaherty si è dichiarato non colpevole. Attraverso i suoi legali l'attore romano, che diversi anni fa partecipò anche al Grande Fratello Vip, sostiene di non essere in alcun modo responsabile dell'incidente avvenuto il 10 ottobre 2022. "Che il mio cliente non sia colpevole, lo dimostra il fatto che il guidatore del Piaggio non si è costituito parte civile", ha dichiarato al Corriere Antonio Petrongolo, l'avvocato difensore di Flaherty.

Ma ora l'attore, 56 anni compiuti lo scorso novembre, deve rispondere del reato di lesioni gravi.