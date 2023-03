"Bentornati...". Chanel Totti punzecchia i tifosi della Lazio sui social

Il derby della capitale è andato alla Lazio. A decidere le sorti del big match è stato un gol di Mattia Zaccagni (compagno di Chiara Nasti) arrivato nel secondo tempo. Delusi i tifosi giallorossi che, per la seconda volta in stagione, sono usciti sconfitti dallo stadio Olimpico. Tra i più amareggiati c'è sicuramente Francesco Totti. Ma se il Pupone ha preferito glissare e non commentare la sconfitta sui social network, non altrettanto ha fatto la figlia Chanel Totti.

L'adolescente, figlia dell'ex capitano giallorosso e Ilary Blasi, ha scelto di prendersi gioco della squadra avversaria condividendo nelle storie della sua pagina Instagram uno strano messaggio. Un chiaro sfottò ai laziali. Chanel non ha mai nascosto di essere romanista nel cuore e non solo perché il padre è stato una bandiera della squadra. Così, nel post-partita, ha deciso di togliersi una piccola soddisfazione riprendendo uno storico sfottò che i romanisti utilizzano da sempre contro i laziali.

Lo sfottò di Chanel Totti

Dopo il fischio finale del derby del Cupolone, Chanel ha condiviso nelle storie del suo profilo una frase sibillina: "Laziali, bentornati sui social". Una presa in giro riservata ai biancocelesti, che dopo il gol di Zaccagni hanno festeggiato la vittoria con tweet e contenuti ironici contro i rivali. Lo sfottò della giovane Totti richiama a una storica presa in giro dei giallorossi che accusano i laziali di rimanere in disparte e in silenzio durante tutto il campionato e di farsi sentire solo in caso di vittoria del derby. Un po' quello che i tifosi laziali avevano fatto, mesi fa, quando Ilary e Totti annunciarono il divorzio.