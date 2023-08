Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale show: ecco il motivo del passo indietro

Cristina Scuccia ormai sembrerebbe essere diventata davvero un personaggio del piccolo schermo; vedere il suo volto in tv potrebbe persino essere rassicurante per i telespettatori. È forse per questo che Carlo Conti l’avrebbe voluta tra le protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza il 22 settembre in prima serata. Tuttavia, l’ormai ex Suor Cristina pare si sia tirata indietro dopo essere stata annunciata nel cast.

Il dietrofront di Cristina Scuccia

Non capita spesso che un concorrente dello show della prima serata di Rai Uno faccia un passo indietro rispetto alla decisione di partecipare alla trasmissione (soprattutto dopo essere stato annunciato), ma ormai si sa, Cristina Scuccia non smette mai di sorprendere. Così, l’ex naufraga non farà più parte di Tale e Quale Show e verrà sostituita dalla cantante e showgirl Jo Squillo. Il motivo? Ancora non è ben chiaro. Infatti, in un primo momento si è parlato di un mancato accordo economico, ma adesso, l’ipotesi più accreditata parrebbe essere quella che riporta il settimanale Di Più. Secondo il periodico, la Scuccia avrebbe avanzato alcune pretese alla produzione del programma in cambio della sua partecipazione. In particolare, stando a quanto riportato dal giornale, l’ex vincitrice di The Voice avrebbe espressamente chiesto: “Di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni”. “Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti”, ha spiegato Di Più. È a questo punto, dunque, che la Scuccia avrebbe deciso di fare dietrofront vedendosi sfumare definitivamente l’occasione di far parte di una trasmissione in cui di certo avrebbe potuto mettere in mostra le sue doti canore; d’altronde il motivo per cui ha ottenuto successo e notorietà.

Il cast di Tale e Quale Show

I preparativi per la prossima edizione sono già iniziati da qualche settimana e, infatti, sono stati resi noti tutti i nomi di coloro che parteciperanno allo show canoro della rete ammiraglia della tv nazionale. I protagonisti che si cimenteranno nelle imitazioni delle star della musica italiana e internazionale – come ogni anno – provengono dal mondo della recitazione, dei reality e anche da quello della musica. Così, ecco i nomi dei partecipanti a Tale e Quale Show 2023: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli e, appunto, Jo Squillo. Insomma, non ci resta altro che attendere per vedere come se la caveranno.