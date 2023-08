Il "no" a Conti per entrare nella Casa. Cristina Scuccia al Grande fratello vip?

Dall'Isola alla Casa il passo è breve. Ma sempre di televisione si parla. Secondo i bene informati Cristina Scuccia sarebbe pronta a partecipare al nuovo Grande fratello e per questo avrebbe detto no a Carlo Conti e a Tale quale show, che aveva già confermato la sua presenza nel cast.

La rinuncia a Tale e quale show

Negli scorsi giorni la partecipazione di Cristina Scuccia a Tale e quale show era stata data per certa. Carlo Conti e la produzione del programma avevano pubblicato la lista dei personaggi, che faranno parte del cast dell'edizione in partenza a ottobre, sui social network e tra i nomi figurava anche quello dell'ex suor Cristina. Poi, però, c'è stato un passo indietro. Il nome è sparito dalla lista dei concorrenti, sostituito da quello di Jo squillo, e le voci hanno riferito di un mancato accordo economico tra la produzione e Cristina Scuccia. In realtà, la motivazione sarebbe un'altra: la chiamata per il Grande fratello vip.

L'ex suor Cristina al Gf Vip?

L'indiscrezione sarebbe fondata, visto che arriva da un insider del mondo della tv, l'autore televisivo Gianluca Paganotti, che al sito Mondotv24 ha detto: " Sembrerebbe che l'ex vincitrice di The Voice abbia scelto di rinunciare a Tale e Quale Show per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello, in onda dall’11 settembre su Canale 5 ". E l'ex monaca siciliana non sarebbe l'unico volto "sacro" pronto a varcare la porta rossa: " A fare compagnia a Cristina Scuccia dovrebbe esserci frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia ".

