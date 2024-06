L'incontro, la differenza d'età, Monte Carlo: la storia d'amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

La storia tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico è stata senza dubbio una delle più chiacchierate degli ultimi anni a causa della grande differenza di età. Il conduttore e la showgirl sono stati legati dal 2018 al 2023, ma nonostante l'addio sono rimasti in buoni rapporti.

Il colpo di fulmine al Film Festival

Marzo 2018. Ezio Greggio è sul palco del Monte-Carlo Film Festival De La Comedie in qualità di conduttore e direttore artistico della manifestazione. Romina Pierdomenico è reduce dalla partecipazione a Temptation Island e Uomini e donne e ha esordito da poco alla conduzione di Gulp Cinema su Rai Gulp. Romina è stata invitata al Monte-Carlo Film Festival come testimonial di un noto brand di moda e durante l'evento conosce Ezio Greggio. Per il conduttore è un vero e proprio colpo di fulmine e da quel momento inizia a corteggiarla con numerosi messaggi.

L'incontro a Milano

Tra i due comincia una conoscenza via sms. A giugno 2018, però, Ezio invita Romina a cena. "Ci siamo dati appuntamento per il 4 luglio, ma poi il destino ha voluto che ci incontrassimo esattamente 24 ore prima a Milano, per strada. Gli ho detto: 'Sei in anticipo di un giorno'", racconterà anni dopo la conduttrice. "Un segno del destino", dirà invece Ezio. La sera successiva Greggio e Romina Pierdomenico cenano assieme e la conduttrice scopre il fascino ironico del conduttore: "Mi ha conquistata". La coppia sceglie di mantenere privata la frequentazione. Lei ha 26 anni e lui 64 anni e entrambi non voglio dare in pasto alla stampa rosa la loro relazione. Ma nell'estate del 2018 il settimanale Spy li sorprende insieme a braccetto nella notte milanese e il gossip decolla sul web, rendendo pubblica la loro storia d'amore.

La prima apparizione pubblica

Marzo 2019. Romina e Ezio finiscono al centro del chiacchiericcio. I più critici sentenziano che la coppia non ha futuro vista la grande differenza di età, ma il conduttore e la fidanzata guardano oltre. Il loro legame è solido e sereno e i due decidono di rendere ufficiale la relazione esordendo insieme sul red carpet del Monte-Carlo Film Festival De La Comedie. Da quel momento Ezio e Romina decidono di vivere la loro relazione alla luce del sole. Durante l'estate si concedono una vacanza a Salina e partecipano insieme al Mare Festival Premio Troisi, che si svolge proprio sull'isola e sempre insieme partecipano al matrimonio di Lorella Boccia e Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta.

La convivenza e i progetti insieme

Greggio e la fidanzata fanno sul serio e già nel 2019 iniziano una convivenza nel principato di Monaco, dove Ezio vive da tempo. La loro vita privata si intreccia anche nel lavoro, quando il conduttore sceglie Romina come sua compagna di avventura per la nuova edizione di "La Sai l'ultima" in onda su Canale 5 dall'autunno 2019. La nuova stagione del programma è un successo, ma Romina viene definita una "raccomandata" e sulla stampa si torna a parlare in modo critico del loro amore.

Il lockdown insieme nel Principato

La coppia si mette alla prova nel periodo del Covid-19. Romina e Ezio trascorrono la convivenza forzata nel Principato di Monaco e il feeling si rafforza. "Siamo stati, come tutti, chiusi in casa a leggere libri, vedere film, fare esperimenti culinari. E poi cene con la video chiamata: memorabile la sera del mio compleanno, collegati con i miei figli che erano a Londra", racconterà Ezio in un'intervista rilasciata a Gente ad agosto 2020.

"Per noi niente nozze né figli"

Nella primavera del 2021, Ezio e Romina rilasciano un'intervista di coppia dove confessano di essere molto felici e sereni insieme. Nonostante la differenza di età, la storia prosegue da tre anni ma nel futuro non ci sono cambiamenti importanti. "Stiamo bene insieme. Non badiamo a nulla se non a noi. Siamo felici così. Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli", dichiarano i due alla rivista. Nell'estate dello stesso anno Romina e Ezio trascorrono alcuni giorni di relax a Saint Tropez e i paparazzi li sorprendono insieme e innamorati per le vie di Monaco.

L'ultima intervista a Verissimo

Gennaio 2023. Ezio Greggio e Romina Pierdomenico accettano l'invito di Silvia Toffanin per un'intervista di coppia. Si tratta della prima volta che il conduttore e la fidanzata partecipano a Verissimo e concedono un'intervista televisiva. Nel salotto di Canale 5 Ezio e Romina raccontano il loro amore e si dichiarano felicissimi: "Se nella vita ho incontrato un uomo fantastico e me ne sono innamorata, non ho alcuna colpa. A chi diceva che saremmo durati un mese, al massimo un anno, siamo qui dopo quattro anni e mezzo". Ezio confessa di corteggiarla ancora e Romina bacia il compagno, parlando del forte sentimento che li lega. Pochi mesi dopo, però, cominciano a circolare voci insistenti di una profonda crisi.

L'addio definitivo

Il 7 maggio 2023 Ezio Greggio festeggia le nozze del figlio Giacomo. Il primogenito del conduttore sposa Shereen Doummar in una splendida villa nel senese, ma alla cerimonia e al ricevimento l'assenza di Romina si nota e la stampa rosa parla della fine della loro relazione. Né Greggio né la fidanzata, però, smentiscono le notizie che circolano con forza sui social e in rete, ma il 13 maggio Ezio affida alle sue storie Instagram un messaggio, in cui annuncia la fine della sua storia con Romina: "Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita. La nostra storia è diventata una grande amicizia, siamo sereni. Sono stati cinque anni indimenticabili".

Perché Ezio Greggio e Romina si sono lasciati

A pochi mesi di distanza dall'addio, Ezio Greggio rilascia un'intervista a Novella 2000 dove spiega i motivi che hanno portato la coppia a lasciarsi: "Non è successo nulla, nessun problema ma ognuno ha prospettive diverse per

il proprio futuro. E' finita la storia ma siamo in ottimi rapporti, c'è grande amicizia, come hai visto è venuta anche al mio festival. Rapporto aperto e sereno". Oggi Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono single.