L'incontro sul set, la differenza di età, i gossip: la storia d'amore tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko

Oggi Eva Grimaldi compie 63 anni. L'attrice romana ha avuto una carriera brillante ma a far discutere è stata soprattutto la sua vita privata. L'amore con Gabriel Garko fece sognare migliaia di fan tra gli anni '90 e il 2000, ma solo di recente i due attori hanno confessato che la loro relazione fu tutta una farsa per coprire l'omosessualità di Garko. L'affetto e la stima, però, sono sempre stati reali e Gabriel e Eva oggi sono ancora profondamente uniti.

L'incontro sul set

È il 1995. Eva Grimaldi è un'attrice affermata in teatro e al cinema e viene scelta da Beppe Cino per girare la miniserie tv "La signora della città". Gabriel Garko è ancora sconosciuto ma ottiene la sua grande occasione con una piccola parte nella fiction, dove recita proprio la Grimaldi. Durante le riprese Eva e Gabriel scoprono di avere molte cose in comune e diventano amici. Un anno dopo, è il 1996, Garko e la Grimaldi lavorano nuovamente l'uno al fianco dell'altra per Beppe Cino nella serie "La Villa dei misteri". Il feeling nato sul set sembra sfociare in qualcosa di più profondo tanto che nell'estate del 1996 escono le prime foto dei due attori insieme per le vie di Roma. Per la stampa rosa è nata una nuova coppia.

Tra amore e lavoro

Dal 1997 Eva Grimaldi e Gabriel Garko fanno coppia fissa sia nella vita privata sia in quella professionale. La popolarità dell'attore cresce notevolmente e i ruoli in tv si moltiplicano. Eva è divisa tra cinema, tv e teatro ma nonostante gli impegni li tengano spesso lontani, la coppia si mostra in pubblico felice e affiatata per la gioia dei fan e dei paparazzi, che li immortalano spesso a eventi pubblici e serate mondane.

La differenza di età

Nel 1999 la relazione tra Gabriel e Eva finisce al centro della cronaca rosa. A fare discutere è la notevole differenza di età tra i due attori: lei ha 38 anni, lui 27. Per i più pettegoli l'attrice è pronta a crearsi una famiglia con le nozze e un figlio a suggellare l'amore, ma la giovane età di Garko fa dubitare sul futuro della coppia. Mentre la stampa chiacchiera, però, Eva e Gabriel tengono il loro legame al riparo dalle malelingue e continuano la convivenza, dimostrandosi uniti e affiatati. Anche nel lavoro Gabriel e Eva procedono come una coppia e per loro arrivano nuovi ruoli in "Villa Ada" e "Tre Stelle", miniserie di Pingitore.

Il bello delle donne e l'addio

Nel 2000 Garko e la Grimaldi vengono scritturati per recitare nella fortunata serie "Il bello delle donne". Insieme interpretano una coppia: lui è Roberto "Bobo" De Contris e lei Elfride De Contris. I telespettatori si innamorano della tormentata storia vissuta dai loro personaggi, rivedendo in quella fiction la loro storia d'amore, ma ben presto l'idillio tra Eva e Gabriel giunge al termine. Alla fine del 2001 sulle riviste di gossip cominciano a circolare le prime voci: "Tra Garko e Eva Grimaldi è finita". I due non si fanno più vedere insieme e i fan capiscono che tra loro è davvero tutto finito.

I motivi della separazione

I motivi dell’addio vengono rivelati, alcuni anni dopo, da Eva Grimaldi durante un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. " Per me è stata dura all’inizio accettare che non saremmo più stati insieme, non lo nego. Progettavamo un matrimonio e poi, di punto in bianco, lui ha fatto le valigie e se ne è andato", racconta l’attrice. A rendere impossibile il futuro della coppia sarebbe stato il mancato desiderio di paternità di Garko: "Non voleva un figlio, non voleva legami, mentre io un bambino lo desideravo eccome. Tuttavia, come biasimarlo. Era così giovane, mentre io ero nell’età giusta per sistemarmi" . Ma nessuno ancora sa che quella storia tanto chiacchierata e durata quasi otto anni è stata tutta una montatura.

La verità sulla loro storia d'amore

Nel 2020 Gabriel Garko fa coming out. L'attore entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dove è reclusa la sua ex Rosalinda Cannavò, e rivela al pubblico che per anni ha finto di essere etero per nascondere la sua omosessualità. Così dopo Rosalinda anche Eva Grimaldi racconta come sono andate davvero le cose con Garko. " La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c'è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l'ho sempre protetto. Ma c'è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio ”, confessa Eva a Verissimo, mentre Garko sempre a Verissimo aggiungerà: " Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda.

L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero". Oggi Eva Grimaldi è sposata con l'attivista, mentre Gabriel Garko è legato a