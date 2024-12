L'incontro sul set, la figlia Alice, le nozze, l'addio: la storia d'amore tra Bianca Guaccero e Dario Acocella

È un momento d'oro per Bianca Guaccero che, grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle, ha ritrovato il successo in televisione e persino l'amore. Nello show di Milly Carlucci, infatti, l'attrice e conduttrice pugliese ha conosciuto il suo attuale compagno, il ballerino professionista Giovanni Pernice, con il quale ha trascorso le recenti festività natalizie. Si tratta del primo vero amore per Bianca Guaccero dopo la fine della storia con l'ex marito Dario Acocella.

L'incontro sul set

Estate 2009. Bianca Guaccero è impegnata nelle riprese della miniserie "Il bene e il male" quando viene scelta per interpretare il ruolo di Carolina Scapece nella fiction Rai "Capri". A dirigere il progetto è il regista Dario Acocella insieme alla collega Francesca Marra. Sul set della serie tv Bianca e Dario hanno un feeling immediato e nei quattro mesi di riprese, da agosto a novembre, tra il regista e l'attrice nasce un sentimento profondo.

Le prime foto insieme

Dario e Bianca decidono di mantenere privata la loro frequentazione. L'occasione giusta per uscire allo scoperto e rendere pubblica la loro storia d'amore arriva nell'autunno del 2010, quando il regista e l'attrice si presentano insieme a un evento benefico a Roma. Davanti ai fotografi la coppia si mostra felice e affiatata - il feeling tra i due è forte - e le riviste di gossip dedicano loro numerosi articoli.

I film e i progetti

Il 2011 e il 2012 rappresentano anni importanti per Bianca Guaccero. L'attrice è impegnata su più fronti sia al cinema sia in televisione. Prima gira il film "Si può fare l'amore vestiti?" di Donato Ursitti poi si divide tra i set di due miniserie che avranno notevole successo: "Walter Chiari - Fino all'ultima risata" e "Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti?". Il fidanzato Dario è invece impegnato nella realizzazione di un progetto personale impegnativo, la stesura e la regia del docufilm sulla vita dell'artista Fausto Delle Chiaie, "Ho fatto una barca di soldi". Nonostante gli impegni lavorativi e la distanza l'amore tra l'attrice e il regista è solido tanto che nell'autunno del 2012 Acocella chiede la mano di Bianca.

Il matrimonio in Puglia

L'8 settembre 2013 Bianca Guaccero e Dario Acocella si sposano a Monopoli, in Puglia, nella città d'origine dell'attrice con un rito civile celebrato presso il palazzo Comunale, che anticipa la cerimonia ufficiale che si svolge sabato 9 settembre sulla splendida spiaggia di Savelletri alla presenza di amici e parenti. Per Dario e Bianca è l'inizio di una nuova vita insieme nel segno della famiglia.

La gravidanza nascita di Alice

Sette mesi dopo le nozze, Bianca Guaccero viene paparazzata per le vie di Roma insieme al marito e le rotondità del suo ventre innescano il primo gossip sulla gravidanza. I sospetti della stampa rosa rimangono però tali fino a giugno quando, alla presentazione della commedia teatrale "Oggi sto da Dio", dove Bianca recita al fianco di Sergio Assisi, l'attrice conferma di essere in attesa del primo figlio. Il 6 novembre 2014 nasce Alice e l'attrice annuncia il lieto evento sui social, ringraziando i fan per l'affetto e il sostegno ricevuto: " E' una vera gioia ringraziarvi e condividere con voi la cosa più bella della nostra vita".

La maternità e l'esordio in tv

Con la nascita della piccola Alice Bianca mette da parte la recitazione per concentrarsi sulla televisione, che ha ritmi diversi che le consentono di stare con la figlia: nel 2015 partecipa a Tale e quale show e è ospite della serata evento L'Anno che verrà. L'amore con Dario Acocella è forte e la coppia è unita e affiatata anche durante le apparizioni pubbliche.

La crisi e l'addio

Nel 2016 le riviste di gossip cominciano a parlare di crisi tra Bianca e il marito. Per la stampa rosa la coppia vive un momento di forti difficoltà amplificate dalla lontananza dovuta ai rispettivi impegni professionali. La coppia non smentisce le indiscrezioni ma si fa vedere con meno frequenza insieme anche agli eventi pubblici e questo fornisce ulteriori indizi sulla crisi. Ad aprile 2017 Dario Acocella viene paparazzato mentre lascia l'abitazione di famiglia e i rumor sull'addio si fanno ancora più insistenti. La conferma della separazione arriva a novembre, quando il regista scrive un lungo post su Facebook per parlare della rottura con Bianca: " La mia relazione con la mia ex moglie Bianca è terminata ad aprile, dunque non siamo in crisi, non siamo in nessun momento difficile, né tantomeno abitiamo più sotto lo stesso tetto. Semplicemente e serenamente, non siamo più insieme da oltre sei mesi ".

I motivi dell'addio

Quando la notizia della separazione viene ufficializzata Dario Acocella si affretta a precisare sui social che i motivi dell'addio resteranno privati: " Ognuno di noi, prima o dopo, ne risponderà alla propria coscienza secondo la propria etica e la propria moralità di essere umano e di genitore. Questo aspetto resta dunque affar nostro ". Bianca Guaccero sceglie invece la via del silenzio, che romperà solo nel 2018 sulle pagine del settimanale DiPiùTv: " Quando un rapporto dura molti anni si cresce si cambia e può succedere che due persone, invece di crescere insieme, di andare nella stessa direzione, si allontanino sempre più, fino a quando la distanza diventa incolmabile". Il dolore per la fine del matrimonio, però, rimane: "Tutto il dolore che ho provato mi è servito, mi ha permesso di apprezzare ancora di più le cose belle della mia vita" .

Bianca Guaccero e Dario Acocella oggi

Sette anni dopo la fine del loro amore Bianca Guaccero e Dario Acocella hanno voltato pagina. I due sono rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia Alice ma hanno guardo avanti.

Dopo anni di solitudine Bianca sembra avere trovato nel maestro di ballo, conosciuto a Ballando con le stelle, l'uomo giusto per tornare ad amare. Della vita privata di Dario Acocella invece non si hanno notizie.