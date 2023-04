"In liquidazione la sua società". Nuova grana per Francesco Totti

Prima i gossip e il divorzio finito in tribunale, poi i guai con l'antiriciclaggio e le indagini sulla passione per le scommesse; ora la chiusura di una delle sue società. Non c'è pace per Francesco Totti, che continua a finire sulle prime pagine dei giornali per vicende poco felici che lo riguardano. Sono lontani i tempi in cui il Pupone conquistava le prime pagine per i gol, i record e i successi. Oggi quando si parla di lui è quasi sempre per qualche grattacapo e l'ultimo riguarda il fallimento di un progetto professionale, che aveva visto la luce nel 2022.

Lo scorso gennaio, prima che la bufera mediatica si scatenasse su di lui e sulla sua famiglia per il gossip sulla relazione con la 34enne romana Noemi Bocchi, l'ex capitano della Roma aveva aperto una società di consulenza - la Coach consulting srl - per assistere gli allenatori sportivi nei rapporti con le società di calcio, curando anche la loro immagine sui mezzi di comunicazione. Nel progetto Totti aveva coinvolto anche l'amico e procuratore Pietro Chiodi, ma un anno dopo la società ha già chiuso i battenti. "Non sono riusciti ad avere la procura nemmeno da un allenatore di serie minori ", riferisce il sito Open, parlando della messa in liquidazione della Srl di Totti e Chiodi. Una scelta "volontaria" fatta dai due soci proprio a causa dell'inattività e che, in un anno, non li ha visti guadagnare neppure un euro.

La messa in liquidazione