Il Rolex e la mano sulla gamba. La prima foto (sexy) di Ilary con Bastian

Il Rolex c'è. Ma non è uno di quelli della fantomatica collezione, che Totti sostiene Ilary gli abbia sottratto. Il prezioso orologio spicca al polso di Bastian Muller nella prima foto che Ilary Blasi ha pubblicato sui social e nella quale si vede ed è nominato il suo attuale fidanzato, Bastian Muller. Una foto pungente e provocatoria (o forse no, chi lo sa), che ha acceso la curiosità degli oltre due milioni di follower della Blasi.

Nonostante le foto uscite sulle riviste di gossip abbiano ampiamente documentato la nuova relazione di Ilary, l'imprenditore tedesco non era mai comparso nei contenuti social, che la conduttrice dell'Isola dei famosi ha pubblicato sulla sua pagina Instagram da quando la loro storia è diventata di dominio pubblico. Nella vacanza in Thailandia, dove la coppia è volata per festeggiare Capodanno, si era giusto sentita la voce di Bastian Muller, che invitava Ilary a raggiungerlo: " Darling, come on ". Ma la conduttrice era sempre stata attenta a non mostrare questa parte privata della sua vita.

La foto sexy e il Rolex di Muller

Complice la nuova fuga romantica a Parigi, Ilary Blasi ha deciso di mostrarsi per la prima volta sui social con Bastian Muller. Uno scatto in bianco e nero dai toni sensuali, nel quale si vede la mano del tedesco accarezzare la gamba di Ilary, che per l'occasione indossa un abito da sera rosa con profondo scollo sulla schiena. I due sembrano essere a bordo di un taxi di ritorno da una cena in uno dei ristoranti parigini più esclusivi. A molti, però, non è sfuggito il dettaglio in primo piano.

Nella foto spicca il Rolex al polso dell'imprenditore tedesco. Sarà uno dei pezzi che Totti sostiene siano spariti dalla villa dell'Eur e per i quali gli ex coniugi romani si scontreranno in tribunale a fine mese? Più probabile che il prezioso appartenga a Muller, che in Germania è un importante imprenditore e può permettersi anche lui, come il Pupone, una collezione di Rolex. La provocazione, però, non è di certo sfuggita ai seguaci della conduttrice, che in fatto di ironia e frecciate è sempre in prima linea.