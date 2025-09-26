Lutto per Rossella Brescia. "Ho perso un pezzo della mia vita"

"In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita ". È toccante e doloroso l'annuncio fatto da Rossella Brescia sui social network. La ballerina e conduttrice radiofonica è stata colpita da un lutto familiare e attraverso la sua pagina Instagram ha dato l'ultimo saluto al padre, morto dopo una lunga malattia. La perdita arriva pochi mesi dopo la morte delle zie di Brescia, che sui social ha pubblicato una foto ricordo delle due donne e del padre per ricordarli con affetto.

La lunga malattia

Il padre di Rossella Brescia era malato da tempo. Lo scorso settembre, durante l'ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo, l'ex ballerina di Amici aveva raccontato del dramma che l'uomo e la famiglia stavano vivendo: " Purtroppo è un periodo un po' così della mia vita in famiglia perché mio papà non sta bene. Mio papà si è ammalato di Alzheimer, è nell'ultima fase di questa terribile malattia ed è una terribile malattia perché ti toglie veramente la dignità. Se mio padre sapesse che devo fargli la barba e lo devo curare così nell'intimo, vorrebbe sicuramente morire ed è una cosa che mi trafigge il cuore ".

Sui social network Brescia non ha mai condiviso la sua tristezza per il rapido evolversi della malattia del padre, ma riuscì a farlo nello studio di Verissimo, parlando dell'aspetto più doloroso della malattia del papà: " Mio papà non mi riconosce più, vorrei anche solo dieci secondi di vita perché mi riconoscesse, sarebbe bellissimo. Quando mi vede non mi dice nulla, mi guarda, ed è la cosa che mi strazia il cuore perché gli vorrei dire tante cose che son successe, tante cose che non saprà mai" .

Il post di addio

Un anno dopo, negli stessi giorni, Rossella Brescia ha detto addio al padre e ha scelto di farlo omaggiandolo con un toccante post e alcune foto ricordo del passato, citando anche le zie scomparse anch'esse di recente: "In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita... eravate cosi uniti, vi siete presi per mano anche adesso….come facevate sempre.

Grazie per l'amore che mi avete insegnato, grazie perché sesempre lo devo a voi. Buon viaggio papà, zia Maria e zia Titina. Ps: il mio papà era un sarto meraviglioso, gli abiti nella foto sono confezionati da lui".