"Può farlo". Quella frase della Regina mai rivelata da Megan

Paul Burrell, ex maggiordomo di Lady Diana, sostiene che la regina Elisabetta non fosse affatto contraria all’idea che Meghan Markle continuasse a recitare dopo le nozze con Harry. Non è la prima volta che viene fuori questa indiscrezione sui giornali, ma c’è sempre stato un po’ di scetticismo in merito. Chissà che non sia proprio la duchessa a far luce su questo piccolo mistero royal nella sua autobiografia. Sarebbe già pronta per essere data alle stampe, dicono le fonti, ma esiste la concreta possibilità che non riusciremo a leggerla tanto presto. Il motivo? Una questione di tempismo.

Una duchessa a Hollywood

“La Regina fu molto gentile e molto cortese nei confronti di Meghan. [Le] ha anche detto: ‘Puoi continuare a recitare se vuoi, continuare la tua carriera’”. Parola di Paul Burrell, ex maggiordomo di Lady Diana che ha raccontato l’indiscrezione al Mirror US. La duchessa, pur colpita da questa offerta che non ha precedenti nella storia della royal family, avrebbe deciso di non proseguire con il suo lavoro per dedicarsi completamente al servizio alla Corona. Sappiamo come è andata a finire, ma all’epoca del fidanzamento e durante i primi tempi del matrimonio di Harry e Meghan la Megxit non era (o, almeno, non sarebbe stata) un’opzione. La possibilità che i duchi abbandonassero i loro doveri reali non era contemplata.

Durante l’intervista seguita all’annuncio del fidanzamento ufficiale Meghan spiegò la decisione di abbandonare Hollywood dicendo: “Non la vedo come una rinuncia, la vedo come un cambiamento. È un nuovo capitolo…”. Per la verità non è la prima volta che gli esperti reali sostengono che la regina Elisabetta non avesse alcun pregiudizio nei confronti della carriera artistica della duchessa. Nell’aprile 2021 l’autore Andrew Morton dichiarò nel suo podcast “Royally Obsessed” che la Regina avrebbe “concesso un certo grado di libertà” a Harry e Meghan. A quest’ultima avrebbe perfino detto: “Se non vuoi dedicarti a tempo pieno ai doveri reali…continua pure a recitare”.

Aneddoto confermato da Gyles Brandreth nel suo libro “Elizabeth. An Intimate Portrait (2022): “[La regina Elisabetta] ha fatto tutto ciò che poteva per far sentire bene accolta la futura nipote acquisita. Era preoccupata della sua futura felicità…Durante il loro primo incontro la Regina disse a Meghan: ‘Puoi continuare a fare l’attrice se vuoi. Dopotutto è il tuo lavoro’”.

Eppure qualcuno ha accolto questa versione dei fatti con una buona dose di scetticismo. È davvero plausibile che Elisabetta II abbia permesso alla duchessa di Sussex di continuare a recitare? In fondo la royal family deve attenersi a regole ferree di comportamento. La recitazione potrebbe creare degli attriti in tal senso (a quanto sembra neppure un’attrice formidabile come Grace Kelly è riuscita a trovare un compromesso tra la vita royal e quella davanti alla cinepresa). D’altra parte è pur vero che i tempi sono cambiati e la regina Elisabetta potrebbe aver dato questa prova di enorme disponibilità e apertura proprio per dimostrare la modernità dei Windsor. Per essere una sorta di “pioniera” anche in questo ambito.

Meghan avrebbe potuto scegliere con attenzione i ruoli da interpretare, magari concentrandosi su storie significative e intense. Forse un giorno sarebbe stata lei a scrivere e dirigere quelle storie. In un certo senso avrebbe potuto portare avanti le cause umanitarie a cui tiene anche attraverso il cinema, rivoluzionando la monarchia. Forse nessuno ci dirà mai se è stata un’occasione sprecata.

L’autobiografia che non è il momento di pubblicare

Sarebbe interessante se Meghan Markle raccontasse la sua versione dei fatti in merito alla scelta di non proseguire la carriera di attrice. In realtà potrebbe averlo fatto nel memoir che sarebbe già pronto per la pubblicazione. Secondo Geo News, infatti, la duchessa avrebbe scritto un libro sulla sua vita, pieno di rivelazioni sugli anni trascorsi a corte. Una bomba mediatica pronta a essere scagliata contro la royal family dopo “Spare. Il Minore” del principe Harry. Tuttavia sembra che dovremo attendere molto tempo prima di leggere il memoir di Meghan. Lo staff dei Sussex avrebbe consigliato alla duchessa di non pubblicare il libro proprio ora. Il motivo? Il vertiginoso calo di popolarità della coppia.