La malattia e il trasferimento a Milano. Cosa sta succedendo a Wanda Nara

Le ultime settimane sono state impegnative per Wanda Nara. La showgirl argentina non ha confermato le voci partite dal Sudamerica, secondo le quali sarebbe affetta da leucemia, ma ha parlato comunque di problemi di salute importanti, sui quali ha voluto, però, mantenere il massimo riserbo per il bene dei suoi cinque figli. In Argentina, però, non si parla d'altro e gli ultimi rumor dicono che Wanda sarebbe pronta a tornare a Milano per farsi curare.

Le parole dell'amico Kenny Palacios

Dopo la girandola di indiscrezioni, Kenny Palacios - make-up artist e amico intimo di Wanda Nara - ha rotto il silenzio, parlando del momento che la conduttrice di MasterChef Argentina sta vivendo. " La verità è che continuiamo a condurre la stessa vita di sempre. Continuiamo a lavorare, uscire, andare a cena e a teatro ", ha confessato il truccatore a Ciudad, che ha rinunciato a partecipare alla versione argentina di Ballando con le stelle per rimanere accanto alla Nara: " Soprattutto, Wanda è piena di buona energia, dalla sua famiglia, dai suoi amici. È concentrata su di lei, sui suoi figli e sulla sua famiglia ". Tutto confermato dai post e dai video, che l'argentina sta condividendo su Instagram dopo i giorni di rigoroso silenzio, dove le notizie sulla sua salute si rincorrevano.

La firma di Icardi al Galatasaray per Wanda

" La famiglia sta facendo quadrato attorno a lei, muovendosi in funzione delle sue necessità ", ha rivelato il sito argentino Ciudad. E la firma di Mauro Icardi, passato definitivamente al Galatasaray nonostante l'offerta miliardaria arrivata dall'Oriente, lo confermerebbe. L'attaccante argentino ha firmato un triennale con la squadra turca, che ne ha acquistato il cartellino dal Psg a titolo definitivo. Una scelta dettata dalla volontà di Wanda Nara di curarsi in Italia. Rispetto all'Argentina, dove la coppia ha trascorso le ultime settimane e Wanda si è sottoposta ai controlli medici, la Turchia è un posto perfetto per la famiglia e dista poche ore di volo da Milano.

Wanda Nara si farà curare a Milano?