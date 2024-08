La "maledizione" di Gordon Ramsay: l'80% dei locali trasformati da lui in "Cucine da incubo" ha chiuso

Ascolta ora 00:00 00:00

Se non è una maledizione questa, poco ci manca. Gordon Ramsay con il suo programma televisivo "Kitchen Nightmares" (Cucine da incubo) ha messo a segno un triste primato. Secondo un'indagine condotta da LADbible, network britannico sull'intrattenimento, l'80% dei ristoranti visitati dal popolare chef inglese durante le sette stagioni del reality hanno chiuso i battenti dopo la visita di Ramsay.

"Cucine da incubo USA" - nella versione originale Kitchen Nightmares - è andato in onda su Fox, canale televisivo americano, dal 2007 al 2014 e negli stessi anni è stato trasmesso anche su Real Time. Il reality ha ottenuto ascolti record negli Stati Uniti tanto che il format è stato esportato anche in Italia con la versione "Cucine da Incubo" affidata ad Antonino Cannavacciuolo e andata in onda sul Nove dal 2013 al 2019. Nel programma americano lo chef Gordon Ramsay cercava di salvare alcuni ristoranti dal fallimento rinnovando la struttura, cambiando il menù e formando il personale. Le modifiche apportate dal popolare cuoco britannico, re del filetto alla Wellington, però non hanno portato particolare fortuna ai ristoratori, che si sono affidati a lui per risollevare le sorti dei loro locali.

Una ricerca condotta dal network LADbible ha infatti rivelato che l'80% dei locali visitati da Ramsay e dalle telecamere di "Kitchen Nightmares" sono falliti. "Dei 105 ristoranti visitati dal famoso chef Ramsay nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Francia e in Spagna (nella versione iberica "Costa del Nightmares") solo 19 sono ancora aperti e molti di loro hanno ora nuovi proprietari e un nuovo nome", riferisce il sito inglese. Il portale sottolinea che il risultato non sorprende visto che sono passati, dall'inizio del programma, diciassette anni e che in questo lasso di tempo c'è stata una pandemia da Covid, che ha tagliato le gambe a molti locali. Il risultato dello show, però, rimane impietoso: il tasso di sopravvivenza dei ristoranti rinnovati da Gordon Ramsay è di circa il 18%.

Interpellato sulle statistiche, Ramsay - che di recente ha rischiato la vita a seguito di un brutto incidente in bicicletta - si sarebbe rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito ai risultati del reality, ma intanto il programma è tornato in onda dopo nove anni di sospensione con nuovi episodi.

L'ottava stagione di "Kitchen Nightmares" è andata in onda su Fox da settembre a dicembre 2023 sempre sotto la guida di Gordon Ramsay e l'emittente televisiva americana sta valutando se tornare con nuovi episodi anche nella stagione 2024/2025.